Klapperschlange beißt Frau in Sehlde in Niedersachsen

In Sehlde in Niedersachsen wurde eine 35-jährige Frau von einer Klapperschlange gebissen. Sie ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

27.06.2022 | Stand: 10:39 Uhr

In Sehlde (Kreis Wolfenbüttel) in Niedersachsen wurde eine 35-jährige Frau am Sonntag von einer Klapperschlange gebissen. Wie aus Medienberichten hervorgeht, ist die Frau nach dem Schlangenbiss mittlerweile außer Lebensgefahr.

Sehlde: Frau wird von eigener Klapperschlange in den Finger gebissen

Die 35-Jährige war in ihrer Wohnung von ihrer eigenen Klapperschlange in den Finger gebissen worden, teilte die Polizei mit. Die Frau kam zunächst in ein Krankenhaus in Salzgitter, ihr Zustand verschlechterte sich jedoch und sie wurde in die Medizinische Hochschule Hannover verlegt. Dort wurde ein Gegenserum aus dem Tropeninstitut in Hamburg angeliefert. Die Frau hält laut Polizei etwa 70 bis 80 Schlangen. Die Beamten schalteten die Umweltbehörde und das Veterinäramt Wolfenbüttel ein. (mit dpa)

