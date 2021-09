Kleinkind stürzt in Halle aus dem vierten Stock in den Tod

In Halle ist ein Kind aus dem vierten Stock eines Hauses gestürzt und gestorben. Die Polizei prüft noch, ob die Mutter gegen die Aufsichtspflicht verstoßen hat.

14.09.2021 | Stand: 15:56 Uhr

In Halle (Sachsen-Anhalt) ist ein eineinhalb Jahre altes Kind aus dem vierten Stock eines Wohnhauses in den Tod gestürzt. Das Kind sei am Sonntag im Stadtteil Trotha aus einem Fenster gefallen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Halle am Dienstag auf Anfrage. Die Staatsanwaltschaft habe die Obduktion der Leiche angeordnet. Es werde derzeit noch geprüft, ob die Mutter, die sich zum Zeitpunkt des Unglücks in der Wohnung aufhielt, möglicherweise gegen die Aufsichtspflicht verstoßen habe. Zunächst hatten die "Bild" und die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtet.

Kind stürzt aus Fenster in Halle: Ergebnisse der Obduktion in einem Monat erwartet

Weitere Angaben wurden zunächst nicht gemacht. Mit ersten Ergebnissen der Obduktion und der Auswertung der in der Wohnung gesicherten Spuren werde in etwa einem Monat gerechnet. Erkenntnisse darüber, ob es sich bei dem Unglück um eine vorsätzliche Straftat handele, lägen derzeit nicht vor, so der Sprecher.

