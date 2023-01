Programm bekannt, Gäste nicht: So wird die Krönung von König Charles

Wenn Prinz Charles zum König Charles gekrönt wird, wird das Zeremoniell live im TV und Stream gezeigt - Millionen Menschen werden so dem Termin beiwohnen.

22.01.2023 | Stand: 13:58 Uhr

Prinz Charles ist nun König Charles III. Die Krönung von King Charles wird live im TV und im Stream zu sehen sein. Damit werden zum zweiten Mal in der Geschichte Millionen Menschen gleichzeitig zu Zeugen einer britischen Krönungszeremonie. Denn auch die Krönung von Queen Elizabeth vor mehr als 70 Jahren wurde von Kameras gefilmt und war ein Medien-Spektakel - geschätzt 270 Millionen Menschen sahen damals live zu.

Wann ist die Krönung von König Charles?

Ist die Krönungsfeier live im TV zu sehen? Welcher Sender überträgt?

Wie sind Ablauf und Programm der Krönung von Charles?

Welche Gäste kommen - sind Harry und Megham mit dabei?

Was man zur Krönung von König Charles wissen muss - alle Infos im Überblick.

Termin: Wann ist die Krönung von Charles zum König?

Der britische König Charles III. wird am 6. Mai 2023 gekrönt. Die Zeremonie findet in der Westminster Abbey in London statt und wird vom Erzbischof von Canterbury geleitet. Charles ist seit dem 6. Februar 1952 Thronfolger. Er war drei Jahre alt, als seine Mutter Königin wurde und eine Ära begann.

Wie sind Programm und Ablauf der Krönung?

Die Feierlichkeiten rund um die Krönung werden drei Tage dauern, vom 6. bis 8. Mai .

. Die Krönung selbst wird am Vormittag des 6.Mai stattfinden. Charles und Camilla werden dazu zunächst in einer Prozession vom Buckingham-Palast zur Kirche ziehen.

selbst wird am Vormittag des 6.Mai stattfinden. Charles und Camilla werden dazu zunächst in einer Prozession vom Buckingham-Palast zur Kirche ziehen. Dann findet der Krönungs- Gottesdienst statt. Dieser werde "die heutige Rolle des Monarchen widerspiegeln und in die Zukunft blicken", sei "aber auch in langjährigen Traditionen und Prunk verwurzelt", teilte der Palast mit. Es sei ein "Anlass für Feier und Prunk".

statt. Dieser werde "die heutige Rolle des Monarchen widerspiegeln und in die Zukunft blicken", sei "aber auch in langjährigen Traditionen und Prunk verwurzelt", teilte der Palast mit. Es sei ein "Anlass für Feier und Prunk". Anschließend werden Charles und Camilla in Begleitung weiterer Mitglieder der Royal Family zurück in das Stadtschloss ziehen. Dort werde sich die königliche Familie zum Abschluss der Feierlichkeiten auf dem Balkon den Schaulustigen zeigen.

den Schaulustigen zeigen. Am Sonntag, 7. Mai, ist zu Ehren des Königspaars ein großes Konzert mit "globalen Musikikonen und zeitgenössischen Stars" auf Schloss Windsor geplant, wie der Palast weiter mitteilte. Den ganzen Tag über werden die Menschen zum "Coronation Big Lunch" - in etwa: das große Krönungsessen - zu Straßenfesten und Tee-Partys aufgerufen.

mit "globalen Musikikonen und zeitgenössischen Stars" auf Schloss Windsor geplant, wie der Palast weiter mitteilte. Den ganzen Tag über werden die Menschen zum "Coronation Big Lunch" - in etwa: das große Krönungsessen - zu Straßenfesten und Tee-Partys aufgerufen. Wegen der Krönung erhalten die Menschen im Vereinigten Königreich am Montag, 8. Mai, einmalig einen weiteren Feiertag.

Die Gäste-Liste bei der Krönung von Charles zum britischen König: Wer kommt?

Die Gästeliste wird Berichten zufolge kleiner ausfallen. Angeblich "nur" 2000 geladene Gäste werden König Charles' Weg auf den britischen Thron vor Ort mitverfolgen - neben den Millionen Zuschauern weltweit vor den TV-Geräten und den Live-Streams natürlich.

Nach dem Erscheinen von Prinz Harry und Herzogin Meghans Netflix-Dokureihe mit schweren Vorwürfen gegen die Royal Family setzt das Königshaus auf demonstrative Normalität. Das Paar werde trotzdem zu Charles' Krönung im kommenden Jahr eingeladen, zitierte der "Telegraph" am Samstag eine royale Insider-Quelle. "Alle Mitglieder der Familie werden willkommen sein", hieß es.

Sind Prinz Harry und Meghan bei der Krönung dabei?

Ob der nach dem Missbrauchs-Skandal in Ungnade gefallene Prinz Andrew, der jüngere Bruder von Charles, geladen ist, ist ebenso unbekannt wie der Gäste-Status der royalen Aussteiger Prinz Harry und Meghan.

Welche Krone wird König Charles tragen?

Charles wird die berühmte Edwardskrone tragen. Die aus purem Gold gefertigte und mit Edelsteinen wie Rubinen, Amethysten, Saphiren besetzte Krone gilt als Herzstück der britischen Kronjuwelen im Tower. Sie wurde 1661 als Ersatz für die im englischen Bürgerkrieg kurz zuvor eingeschmolzene originale Krone des letzten angelsächsischen Königs Edward the Confessor (gest. 1066) angefertigt.

Zur Vorbereitung der Krönung wurde die Edwardskrone Ende 2022 aus dem Tower geholt. Der Umfang der Krone muss nämlich etwas für Charles vergrößert werden.

Prinz Harry und Herzogin Meghan: Ob sie einer Krönung von Prinz Charles zum König beiwohnen werden? Bild: IMAGO/Christoph Hardt

Wird Camilla jetzt neue Queen?

Ja, an der Seite des heute 73-jährigen Charles werde auch seine Königsgemahlin Camilla (75) gekrönt, hieß es weiter. Dass Charles' Frau Camilla Königin (Queen Consort) wird, hatte die Queen erst zu Beginn dieses Jahres als ihren ausdrücklichen Wunsch festgelegt. Es ist ein Titel, den zuletzt die Mutter Elizabeths, die vor 20 Jahren gestorbene Queen Mum, getragen hatte.

Warum wird Charles ausgerechnet zu diesem Datum gekrönt?

Die Zeremonie fällt auf den vierten Geburtstag von Charles' Enkel Archie, dem älteren Sohn von Prinz Harry und Herzogin Meghan.

König Charles: Krönung wird live im TV und Stream zu sehen sein

Was Charles selbst schon vor langer Zeit klar gemacht hat: Er will sich als King Charles angeblich nicht in die Politik einmischen. Charles hat sich in der Vergangenheit immer wieder für Umweltthemen eingesetzt und seine Meinung in Sachen Architektur zum Besten gegeben. Auf die Frage, ob er sich nach seiner Krönung weiter öffentlich für bestimmte Zwecke einsetzen werde, sagte er in einem Interview zu seinem 70. Geburtstag aber: "So dumm bin ich nicht." Monarch zu sein, sei etwas völlig anderes als Thronfolger.

Wird er nun auch das Gewissen der Nation? Ein Biobauer, der immer wieder seine Meinung zu politischen Themen zum Besten gibt? Aus seinem Umfeld hieß es einmal, Charles empfinde die Aussicht auf den Thron als "Gefängnis". Er wollte sein Leben nicht mit Ordensverleihungen vertrödeln, sondern Probleme angehen.

Viele Briten waren damals über die Ankündigung des "ewigen Thronfolgers" erleichtert. Denn die Queen hielt sich in ihren mehr als 70 Jahren auf dem Thron strikt aus politischen Themen heraus.