KÃ¶nig Charles: KrÃ¶nung live im TV und Stream sehen? Das ist Ã¼ber die Feier bekannt

Wenn Prinz Charles zum König Charles gekrönt wird, wird das Zeremoniell live im TV und Stream gezeigt werden - Millionen Menschen werden so dem Termin beiwohnen.

Prinz Charles wird eines Tages als Thronfolger von Queen Elizabeth zum neuen König gekrönt werden. Wann der Termin sein wird, ist natürlich noch unklar. Klar ist: Die Krönung von König Charles wird live im TV und im Stream zu sehen sein. Damit werden zum zweiten Mal in der Geschichte Millionen Menschen gleichzeitig zu Zeugen einer britischen Krönungszeremonie. Denn auch die Krönung von Queen Elizabeth vor mehr als 70 Jahren wurde von Kameras gefilmt und war ein Medien-Spektakel.

Wie die Krönung von König Charles ablaufen wird, ist, wenn man britischen Medien glaubt, schon länger detailliert vorbereitet.

Die Dauer der Krönung von Charles

Die Zeremonie, wann immer der Termin ist, soll demnach kürzer und auch günstiger ablaufen als die Krönung von Queen Elizabeth 1953.

Die Gäste-Liste bei der Krönung von Charles zum britischen König

Auch die Gästeliste wird demnach kleiner ausfallen. Angeblich "nur" 2000 geladene Gäste werden König Charles' Weg auf den britischen Thron vor Ort mitverfolgen - neben den Millionen Zuschauern weltweit vor den TV-Geräten und den Live-Streams natürlich.

Sind Prinz Harry und Meghan bei der Krönung dabei?

Ob der nach dem Missbrauchs-Skandal in Ungnade gefallene Prinz Andrew, der jüngere Bruder von Charles, geladen ist, ist ebenso unbekannt wie der Gäste-Status der royalen Aussteiger Prinz Harry und Meghan.

Prinz Harry und Herzogin Meghan: Ob sie einer Krönung von Prinz Charles zum König beiwohnen werden?

Die kolportierten Pläne sehen angeblich auch vor, dass Charles Gattin Camilla, Herzogin von Cornwall, gekrönt wird und dann den Titel „Queen Consort“ tragen wird. Und noch ein Detail der Krönung von Charles zum brtiischen König ist schon in der Öffentlichkeit bekannt: Anders als Queen Elizabeth, die nach dem Tod ihres Vaters fast anderthalb Jahre auf die Krönung wartete, soll es bei ihrem Sohn deutlich schneller gehen.

König Charles: Krönung wird live im TV und Stream zu sehen sein

Was Charles selbst schon vor langer Zeit klar gemacht hat: Er wird sich als King Charles nicht in die Politik einmischen. Charles hat sich in der Vergangenheit immer wieder für Umweltthemen eingesetzt und seine Meinung in Sachen Architektur zum Besten gegeben. Auf die Frage, ob er sich nach seiner Krönung weiter öffentlich für bestimmte Zwecke einsetzen werde, sagte er in einem Interview zu seinem 70. Geburtstag aber: "So dumm bin ich nicht." Monarch zu sein, sei etwas völlig anderes als Thronfolger.

Viele Briten waren damals über die Ankündigung des "ewigen Thronfolgers" erleichtert. Denn die Queen hielt sich in ihren mehr als 70 Jahren auf dem Thron strikt aus politischen Themen heraus.