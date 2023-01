Der grüne Komet C/2022 E3 (ZTF) ist da - und leuchtet grün am Himmel

Komet C/2022 E3 (ZTF) kommt der Erde immer näher. Um ihn am Nachthimmel zu sehen, bracht man allerdings noch Hilfsmittel.

24.01.2023 | Stand: 17:47 Uhr

Komet C/2022 E3 (ZTF) kommt der Erde immer näher - und leuchtet inzwischen schon grünlich am Nachthimmel. Mit bloßem Auge ist der kosmische Wanderer allerdings noch nicht zu sehen. Aber Komet C/2022 E3 (ZTF) wird aktuell von Tag zu Tag ein bisschen heller.

Komet C/2022 E3 (ZTF) ist ein langperiodischer Komet, der in einer stabilen Umlaufbahn um die Sonne zieht. Sein Besuch bei uns ist für uns ein einmaliges Spektakel. Das nächste Mal wird er erst in rund 50.000 Jahren wieder in die Nähe kommen.

Seine größte Erdnähe wird Komet C/2022 E3 (ZTF) am 1. Februar 2023 mit rund 42 Millionen Kilometer erreichen. Noch immer unklar ist, wie hell er dann am Himmel leuchten wird. Mit dem spektakulären Kometen Neowise im Jahr 2020 wird er nicht zu vergleichen sein. Vielmehr dürfte der Komet am Himmel eher wie ein verwaschener Fleck aussehen.

Komet C/2022 E3 (ZTF) am Himmel sehen: So geht's

Mit einem Teleskop, einem guten Fernglas, oder einer speziellen Kamera lässt sich der Komet aber schon jetzt am dunklen Nachthimmel sehen. "Wenn Komet ZTF Ende Januar/Anfang Februar seine maximale Helligkeit erreicht, befindet er sich von der Erde aus gesehen unweit des nördlichen Himmelspols und ist somit die ganze Nacht über zu sehen", so Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg. Am 10./11. Februar werde der Komet nahe an Mars vorbei ziehen und am 15./16.2. direkt neben Aldebaran im Sternzeichen Stier zu finden sein.

Die Bahn des Kometen C/2022 E3 (ZTF) von Anfang Januar bis Anfang März 2023. Bild: Vereinigung der Sternfreunde e.V./www.sternfreunde.de

So wie alle Kometen ist auch dieser mehrere Milliarden Jahre alt und stammt aus der Anfangszeit unseres Sonnensystems. Wenn sich C/2022 E3 (ZTF) der Sonne nähert, verdampfen Gase und Gestein seines Kerns und bilden die sogenannte Koma, eine diffuse Hülle aus Gas und Staub. Diese wird durch den Sonnenwind verweht - zu sehen ist dann der berühmte Kometenschweif, der mehrere Millionen Kilometer lang sein kann und durch das reflektierende Sonnenlicht leuchtet.

Komet C/2022 E3 (ZTF): Live-Position im Internet

Wer die Bahn von Komet C/2022 E3 (ZTF) live am Nachthimmel verfolgen will, hat dazu etwa auf der Seite TheSkyLive.com die Möglichkeit. Dort gibt es einen Live Position Tracker, der auf einer Himmelskarte immer die aktuelle Position des Kometen zeigt.