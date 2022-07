Kommt der Sommerhit '22 von Julian Sommer?

"Dicht in 'nem Flieger - alles egal, denn mein Kopf macht nur La": eine Textstelle aus einem derzeit erfolgreichen Saufsong des Sängers Julian Sommer. Wird 2022 der Sommer der Ballermannhits?

Im Video hopst Mittzwanziger Julian Sommer gutgelaunt vor dem Strandlokal "Balneario 06" an der Playa de Palma.

Die Verballhornung des Wortes "Balneario" als "Ballermann" gab bekanntlich dem Mallorca-Partyviertel zwischen dem Großlokal "Bierkönig" und der Disco "Mega-Park" seinen Namen. Im Lied "Dicht im Flieger", das eine Chance hat, Deutschlands Sommerhit 2022 zu werden, singt Julian Sommer stolz Saufparolen wie "Sangria, Wodka, Wein, wir knall'n uns alles rein". Man wolle ja nur eins: besoffen sein.

Sommer tritt im "Bierkönig" auf

Autohaus-Verkaufsmanager und Schlagersänger Sommer stammt aus dem Dorf Hausten in Rheinland-Pfalz. Derzeit pendelt er zwischen Vordereifel und Mallorca, wo er ein WG-Zimmer hat, um sonntags abends im "Bierkönig" aufzutreten.

"Mit vier Promille durch die Straßen zieh'n - Und Tag für Tag immer nur die gleichen Lieder sing'n", heißt es in dem Song, der Anfang Juli bis auf Platz sieben der Offiziellen Deutschen Charts kletterte. Im April war er auf Rang 91 eingestiegen, Ende Mai stand er auf Platz 40. Seit Mitte Juni ist er in den Top Ten - Tendenz steigend. Weitere Textzeilen gefällig? "Endlich wieder da und schon ein'n im Tee. Und am nächsten Morgen tut die Birne weh."

So klingt also der Sommer 2022, in dem viele, wenn auch über oftmals chaotisch organisierte Flughäfen, wieder in die Sonne fliegen und sich - wie vor Corona - einen Urlaub am Strand gönnen wollen.

Die Ballermänner sind zurück auf Mallorca: Hey, das geht ab! Balearen

Über seinen Erfolg zeigt sich Julian Sommer natürlich erfreut, aber auch verblüfft. "Das ist halt, glaube ich, weil jetzt zwei Jahre partymäßig nicht viel los war", sagt der 24-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Wegen Corona habe es nur wenige Party-Lieder gegeben. "Deswegen hat man jetzt so'n bisschen Nachholbedarf."

Was macht einen Sommerhit aus?

Als erstes begannen die großen Ferien im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen, aus dem gefühlt besonders viele nach Mallorca reisen. Zumindest an der Platja de Palma sieht man gern mal grölende Männergruppen aus NRW, die Händlern gefälschte Markenware von der Sonnenbrille bis zur Armbanduhr abkaufen - einen Umstand, den auch Sommers Sommerlied aufgreift: "Rey Beri ist am Start, Rolex ist am Arm - Und ein Gruß geht raus in den Senegal."

