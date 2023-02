Konnte der Serienmörder von Schwäbisch Hall gefasst werden?

In Schwäbisch Hall ging zuletzt die Angst vor einem Serienmörder um. Nun konnte er offenbar gefasst werden. Am Mittwoch wird es eine Pressekonferenz der Polizei geben.

01.02.2023 | Stand: 07:49 Uhr

Spätestens seit dem 25. Januar 2023 musste die "Soko Höhe" davon ausgehen, dass sie es mit einem Serienmörder oder einer Serienmörderin zu tun hat. An jenem Mittwoch wurde die 89 Jahre alte Rentnerin Ger­traute N. tot in ihrer Wohnung in Schwäbisch Hall gefunden. Die Obduktion ergab, dass sie keines natürlichen Todes starb. Damit war klar, dass in der kleinen Stadt im Nordosten Baden-Württembergs seit Oktober 2020 bereits die dritte ältere Frau ermordet wurde. Die "Soko Höhe" war daraufhin auf 75 Ermittlerinnen und Ermittler aufgestockt worden. Womöglich mit Erfolg, wie nun eine Einladung zur Pressekonferenz vermuten lässt.

Serienmörder von Schwäbisch Hall offenbar gefasst – Pressekonferenz am Mittwoch

Die Staatsanwaltschaft Schwäbisch Hall und das Polizeipräsidium Aalen haben für den Mittwochmittag zu einer Pressekonferenz geladen. Sie wird um 11.30 Uhr beginnen und womöglich die Präsentation eines Ermittlungserfolgs darstellen. Das legen Entwicklungen in dieser Woche nahe.

Die Stuttgarter Zeitung hatte am Dienstag von einem Polizeieinsatz im Wohngebiet Tullauer Höhe in Schwäbisch Hall berichtet. Augenzeugen hätten demnach berichtet, dass Zivilbeamte zunächst ein Gebäude umstellten und dann einen Mann in Handschellen abführten. Das Aalener Polizeipräsidium hatte sich zunächst nicht zu dem Einsatz geäußert, was sich nun ändern dürfte. Wir informieren hier über die weiteren Entwicklungen und die Erkenntnisse aus der Pressekonferenz.

Mordserie in Schwäbisch Hall: Polizei veröffentlichte am Montag ein Phantombild

Brisant an der Festnahme der Polizei ist, dass in dem Wohngebiet Tullauer Höhe zwei der drei Opfer zu Tode kamen. Im Oktober 2020 war hier die 94 Jahre alte Brauerei-Erbin Elfriede Huchler getötet worden. Zwei Jahre später starb die 77 Jahre alte Witwe Heidemarie K. nur 200 Meter entfernt.

Am Montag vor der Festnahme eines Verdächtigen hatte das Polizeipräsidium die Zeichnung eines Mannes veröffentlicht. Dieser soll am 17. Januar einen Rentner mit gezogener Waffe an der Haustür bedroht haben. Er forderte Geld und schlug den mann nieder. Ein Vorfall, der in Ilshofen stattfand, in einer Entfernung von rund 22 Kilometern zu Schwäbisch Hall. Und ein Vorfall, der die Ermittlerinnen und Ermittler der "Soko Höhe" hellhörig machte.

Auch die drei Rentnerinnen waren mit Gewalt gegen den Kopf getötet worden. Eine Parallele, welche die Beamten offenbar dazu brachten, ein Phantombild zu veröffentlichen. Es sollte sich um einen 35 Jahre alten Mann handeln, der Sonnenbrille trug und gesprochen Deutsch sprach.