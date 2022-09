Felix Kummer spielte erst am vergangenen Samstag das allerletzte Konzert seiner Solo-Karriere, doch für seine Band Kraftklub geht es weiter. Ihre Fans überraschten die Musiker jetzt mit einem Überraschungskonzert.

24.09.2022 | Stand: 18:23 Uhr

Die Chemnitzer Band Kraftklub hat in Halle zwischen Eisenbahnwaggons ein Überraschungskonzert gegeben.

Am Freitagabend spielte die Band auf dem Güterbahnhof in Halle zum Release ihres neuen Albums "Kargo", wie die Musiker auf Instagram mitteilten. Fans konnten über die Plattform kostenlose Einlassbändchen ergattern. Zuvor hatte die Band um Frontmann Felix Kummer in Halle am weltweiten Klimastreik teilgenommen.