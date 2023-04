Versuchte Tötung im Klassenraum - Schülerin in Krefeld verurteilt

Ein 14-jähriges Mädchen hatte im September mit einem Küchenmesser auf eine Mitschülerin eingestochen - im Klassenzimmer. Nun wurde die 14-Jährige verurteilt.

Weil sie versucht hat, eine Mitschülerin im Klassenzimmer zu erstechen, ist ein Mädchen in Krefeld in Nordrhein-Westfalen zu zwei Jahren Jugendhaft auf Bewährung verurteilt worden. Das Landgericht sprach die 14-Jährige am Dienstag wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung schuldig. Das teilte eine Gerichtssprecherin mit. Das Jugendstrafverfahren fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Zu den verhängten Bewährungsauflagen und den Hintergründen der Tat hielt sich das Gericht bedeckt. Die Jugendliche hatte der Mitschülerin am 6. September vergangenen Jahres im Klassenraum zwei Mal mit einem Küchenmesser in den Hals gestochen.

Nur das Eingreifen einer Lehrerin hatte das Mädchen laut Anklage daran gehindert, weiter auf ihr Opfer einzustechen. Die Mitschülerin wurde am Hals verletzt, die Stiche waren aber nicht lebensgefährlich. Die Wunde konnte laut Gericht mit vier Stichen genäht werden.

Von einer Unterbringung in einer Psychiatrie, die zunächst nicht ausgeschlossen worden war, war nach der Urteilsverkündung nicht mehr die Rede. Die Angeklagte war zur Tatzeit 14 Jahre alt und damit strafmündig.

Immer wieder kam es in im vergangenen Jahr zu Tötungsdelikten gegen Minderjährige, zum Teil auch von Minderjährigen ausgeführt - mehrere Fälle gab es auch in Bayern. Neben dem Fall in Illerkirchberg, bei dem die 14-jährige Ece starb, erstach jüngst ein Mann die siebenjährige Tochter seiner Partnerin in Wiblingen in Ulm. In Freudenberg in Nordrhein-Westfalen wurde die 12-jährige Luise von zwei Schulkameradinnen getötet und in Wunsiedel wurde eine Zehnjährige tot in einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung gefunden.

Diese Fälle regten immer wieder öffentlich die Diskussion um die Herabsetzung der Strafmündigkeit an.

