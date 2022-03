Adidas, Hugo Boss, McDonald's: Diese Unternehmen schließen ihre Läden in Russland

Knapp zwei Wochen ist es her, dass russische Soldaten einen großangelegten Angriff auf die Ukraine starteten. Die Reaktion des Westens ließ nicht lange auf sich warten - und fiel deutlicher aus als viele erwartetet hatten.

Die EU frohr etwa die Konten von russischen Oligarchen ein. Sie dürfen außerdem nicht mehr in die Länder des Staatenbundes einreisen. Zudem haben sie ein Verbot für die Ausfuhr von Schifffahrtsausrüstung sowie der Ausschluss dreier belarussischer Banken aus dem Kommunikationsnetzwerk Swift beschlossen. Auch die USA belgten Russland mit Sanktionen und stoppten beispielsweise den Import von Öl von dort.

Auch Unternehmen haben Konsequenzen aus der russischen Invasion gezogen. Viele bekundeten ihre Solidarität mit Russland in Mitteilungen und auf den Sozialen Netzwerken und einige schlossen sogar sämtliche Geschäfte und Filialen in Russland - sei es aus Protest oder wegen der Sanktionen. Die Kritik an Unternehmen, die dies nicht taten, nahm zuletzt stark zu. Es folgt eine Auswahl von Firmen, die ihre Geschäfte in Russland ganz oder teilweise eingestellt haben.

We will be temporarily closing all restaurants and pausing all operations in Russia.