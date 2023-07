Krieg um Sonnenliegen wird immer absurder: Urlauber haben neue Taktik

Schon seit Jahren liefern sich Urlauber einen "Handtuchkrieg" um die Liegen am Pool. Hotels auf Mallorca versuchen durchzugreifen, doch die Gäste entwickeln immer neue Taktiken.

05.07.2023 | Stand: 16:30 Uhr

Der Kampf um Sonnenliegen am Hotelpool wird offenbar immer härter und die Beteiligten immer kreativer. Sich am Morgen einen Wecker pünktlich zur Pooleröffnung zu stellen reicht offensichtlich nicht mehr. Deshalb haben Urlauberinnen und Urlauber auf Mallorca nun eine neue Taktik im "Handtuchkrieg" entwickelt, um heißbegehrte Liegen zu ergattern.

Kampf um Sonnenliegen auf Mallorca: Warteschlage aus Handtüchern

Wie das Portal Majorca Daily Bulletin berichtet, öffnen einige Hotels in Camp de Mar auf Mallorca ihre Pools erst später, um Frühaufsteher abzuwehren. Doch die Gäste haben schnell eine neue Taktik im Kampf um die Liegen entwickelt. Sie legen ihre Handtücher bereits in der Nacht in eine Art Schlage vor den Eingang zum abgesperrten Pool. Offenbar halten sie es für ein ungeschriebenes Gesetz, dass die Poolliegen bei der Poolöffnung am nächsten Morgen nur in dieser Reihenfolge reserviert werden dürfen. Bei dem aktuell bekannt gewordenen Fall handelt es sich um britische Touristinnen und Touristen.

"Die Besitzer saßen auf den Sofas, gerade außer Sichtweite, bereit, nach draußen zu fliegen, als die Tür aufgeschlossen wurde", berichtete ein Urlauber dem britischen Mirror. Es habe sich nicht um Jugendliche gehandelt, sondern fast ausschließlich um Urlauberinnen und Urlauber mittleren oder höheren Alters.

"Handtuchkrieg" auf Mallorca: Problem seit Jahren bekannt

Der "Handtuchkrieg" ist seit Jahren ein Problem – nicht nur auf Mallorca. Eine Lösung gibt es offenbar bislang nicht. Weil viele Gäste bereits frühmorgens aufgestanden sind, um mit ihren Handtüchern die scheinbar besten Liegen zu reservieren, haben Hotels die Öffnungszeiten ihrer Pools nach hinten, auf die Frühstückszeit, verschoben. Doch auch diese Änderung scheint angesichts der neuen Taktik nicht viel zu bringen. Es bleibt also spannend an den Hotelpools auf Mallorca.