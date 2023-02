Kristen Stewart über Filme in politischen Krisenzeiten

Zu Beginn der Berlinale spricht die Jury-Präsidentin über die Bedeutung des Kinos - gerade in Krisenzeiten.

16.02.2023 | Stand: 11:48 Uhr

Filme sind für US-Schauspielerin Kristen Stewart in politischen Krisenzeiten ein gutes Mittel gegen Gefühle von Ohnmacht. "Es ist eine tolle Möglichkeit daran mitzuwirken, schöne Dinge in einer Zeit zu betonen, in der es hart ist, daran festzuhalten", sagte die 32-Jährige am Donnerstag auf der Eröffnungspressekonferenz der Berlinale in Berlin. "Ich denke, es ist die Aufgabe eines Künstlers, ein ekelhaftes oder schlimmes Thema aufzugreifen, es zu verarbeiten und in etwas Schöneres, Hilfreiches zu verwandeln."

Wir lebten in einer Zeit, in der wir nur reagieren könnten, uns in einer Art emotionalem Schleudertrauma befänden, sagte sie. "Hier zu sitzen und tatsächlich einen Moment zu haben, sich umzublicken und zu schauen, wie die Leute auf eine Welt, die um uns herum zusammenfällt, reagieren... das ist eine Möglichkeit, zu der ich offensichtlich nicht Nein sagen konnte."

Die Berlinale, die am Donnerstagabend eröffnet wird, zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals. Stewart leitet in diesem Jahr die Internationale Jury.