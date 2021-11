Pressestimmen zu "Wetten, dass...?" mit Gottschalk: "Als seien sie nie weg gewesen"

Die Pressestimmen zu "Wetten, dass...?" sind sich einig: Es war eine gelungene Show - und Thomas Gottschalk kann's noch. Hier Stimmen und Kritiken im Überblick.

07.11.2021 | Stand: 08:40 Uhr

Presseschau zur Extraausgabe von "Wetten, dass...?" mit Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker: Die TV-Sendung am Samstzagabend im ZDF überzeugte nicht nur Nostalgiker. Die Stimmen:

"Das „Wetten, dass..?“-Revival war eine der am besten orchestrierten Ausgaben der Samstagabendshow in der langen Geschichte des Show-Formats. (...) Wenn überhaupt, könnte man dem ZDF nur eines vorwerfen - dass man bei dem Versuch, eine perfekte „Wetten, dass..?“-Ausgabe mit den spannendsten Gästen und spektakulärsten Wetten abzuliefern, komplett in der Vergangenheit geblieben ist." Tagesspiegel

"Der Moderator und die Show wirkten, als seien sie nie weg gewesen. Kein Wunder, dass der Showerfinder Frank Elstner da auf Ideen kommt." FAZ

Bilderstrecke

So war die Extraausgabe von "Wetten, dass...?" mit Thomas Gottschalk

"Helene Fischer ist wirklich ergriffen, ABBA haben Agnetha und Frida vergessen und Thomas Gottschalk pfeift auf politische Korrektheit: Die Kult-Show feiert ein gelungenes Jubiläums-Comeback. " n-tv

"Seit irgendwann gegen Mitternacht der Abspann gesendet und die abschließende Eurovisions-Fanfare erklungen war, stellt sich die unweigerliche Frage, was denn dagegen spricht, dieses noch immer wohlig brennende Fernseh-Lagerfeuer künftig ein, zweimal im Jahr neu zu entfachen, schließlich ist "Wetten, dass..?" mit Thomas Gottschalk im wahrsten Sinne des Wortes gute, alte Samstagabendunterhaltung. " DWDL

Kritik zu "Wetten, dass...?": Das Konzept funktioniert noch immer

"Die Wiederauflage der großen Samstagabend-Show ist der größten lebenden deutschen Showmaster-Legende Thomas Gottschalk gelungen. Nicht trotz sondern auch wegen Helene Fischer und Abba." Süddeutsche

"Großartig, Gottschalk!" Bild

"Man hat das Gefühl, hier einen Menschen in seiner natürlichen Umgebung zu beobachten. Gottschalk ist "Wetten, dass..?" und "Wetten, dass..?" ist Gottschalk. Es funktioniert. Noch immer." Stern

Bilderstrecke

Model, Mama, TV-Ikone: Das ist Michelle Hunziker

1 von 21 Sie ist Model, Mama, Moderatorin - und TV-Ikone: Michelle Hunziker steht seit 25 Jahren vor den Kameras dieser Welt. Hier die schönsten Bilder ihrer Karriere. Bild: dpa Sie ist Model, Mama, Moderatorin - und TV-Ikone: Michelle Hunziker steht seit 25 Jahren vor den Kameras dieser Welt. Hier die schönsten Bilder ihrer Karriere. Bild: dpa 2 von 21 Michelle Hunziker wird 1977 als Tochter einer Niederländerin und eines Schweizers geboren. Sie wächst in der Schweiz und in Italien auf. Ab 1993 arbeitet sie als Katalogmodel. Eine Kampagne der Dessousfirma Roberta Intimo, auf deren sie nur mit einem Stringtanga bekleidet war, macht sie 1995 italienweit bekannt. Bild: dpa Michelle Hunziker wird 1977 als Tochter einer Niederländerin und eines Schweizers geboren. Sie wächst in der Schweiz und in Italien auf. Ab 1993 arbeitet sie als Katalogmodel. Eine Kampagne der Dessousfirma Roberta Intimo, auf deren sie nur mit einem Stringtanga bekleidet war, macht sie 1995 italienweit bekannt. Bild: dpa 3 von 21 1996 lernt Hunziker den italienischen Popstar Eros Ramazzotti kennen. Am 24. April 1998 heirateten die beiden. Bild: dpa 1996 lernt Hunziker den italienischen Popstar Eros Ramazzotti kennen. Am 24. April 1998 heirateten die beiden. Bild: dpa 4 von 21 1997 kommt die gemeinsame Tochter Aurora auf die Welt. Bild: dpa 1997 kommt die gemeinsame Tochter Aurora auf die Welt. Bild: dpa 5 von 21 1998 stellt Ramazotti seine Frau Michelle Hunziker in der Sendung "Wetten dass..?" in Oldenburg vor. Die Ehe hält allerdings nicht lange. Nach vier Jahren gehen die beiden getrennte Wege. Bild: dpa 1998 stellt Ramazotti seine Frau Michelle Hunziker in der Sendung "Wetten dass..?" in Oldenburg vor. Die Ehe hält allerdings nicht lange. Nach vier Jahren gehen die beiden getrennte Wege. Bild: dpa 6 von 21 Der vielseitige Star macht in den Folgejahren weiter TV-Karriere, moderiert erfolgreiche Shows in Italien und der Schweiz. Hier im Bild spielt sie beim Festival von San Remo eine Szene aus dem Musical 'Cabaret'. Bild: dpa Der vielseitige Star macht in den Folgejahren weiter TV-Karriere, moderiert erfolgreiche Shows in Italien und der Schweiz. Hier im Bild spielt sie beim Festival von San Remo eine Szene aus dem Musical 'Cabaret'. Bild: dpa 7 von 21 So moderiert sie etwa das Schlagerfestival von Sanremo... Bild: dpa So moderiert sie etwa das Schlagerfestival von Sanremo... Bild: dpa 8 von 21 ...und gemeinsam mit Carsten Spengemann die RTL-Talentshow "Deutschland sucht den Superstar". Bild: dpa ...und gemeinsam mit Carsten Spengemann die RTL-Talentshow "Deutschland sucht den Superstar". Bild: dpa 9 von 21 Auch beim RTL-"Supertalent" ist sie als Jury-Mitglied neben Thomas Gottschalk und Dieter Bohlen zu sehen. Bild: dpa Auch beim RTL-"Supertalent" ist sie als Jury-Mitglied neben Thomas Gottschalk und Dieter Bohlen zu sehen. Bild: dpa 10 von 21 1999 moderiert Michelle Hunziker erstmals an der Seite von Thomas Gottschalk die Verleihung der Goldenen Kamera in Berlin. Bild: dpa 1999 moderiert Michelle Hunziker erstmals an der Seite von Thomas Gottschalk die Verleihung der Goldenen Kamera in Berlin. Bild: dpa 11 von 21 Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker werden zum eingespielten Team vor der Kamera. Bild: dpa Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker werden zum eingespielten Team vor der Kamera. Bild: dpa 12 von 21 Als Moderatoren der ZDF-Sendung "Wetten, dass..?" begeistern die beiden regelmäßig Millionen Zuschauer vor den Fernsehern. Bild: dpa Als Moderatoren der ZDF-Sendung "Wetten, dass..?" begeistern die beiden regelmäßig Millionen Zuschauer vor den Fernsehern. Bild: dpa 13 von 21 Beliebt ist Michelle Hunziker bei den Zuschauern auch, weil sie für jeden Spaß zu haben ist - auch bei den Wetten probiert sie gerne mal aus, wie weit sie selbst kommt. Bild: dpa Beliebt ist Michelle Hunziker bei den Zuschauern auch, weil sie für jeden Spaß zu haben ist - auch bei den Wetten probiert sie gerne mal aus, wie weit sie selbst kommt. Bild: dpa 14 von 21 Michelle Hunziker - hier mit Schauspieler Hape Kerkeling alias Horst Schlämmer2011 - ist ein Sprachgenie. Sie spricht fließend Italienisch, Französisch, Deutsch, Englisch und Niederländisch. Bild: dpa Michelle Hunziker - hier mit Schauspieler Hape Kerkeling alias Horst Schlämmer2011 - ist ein Sprachgenie. Sie spricht fließend Italienisch, Französisch, Deutsch, Englisch und Niederländisch. Bild: dpa 15 von 21 2013 gibt Michelle Hunziker ihre Verlobung mit dem Trussardi-Erben Tomaso Trussardi bekannt. Bild: dpa 2013 gibt Michelle Hunziker ihre Verlobung mit dem Trussardi-Erben Tomaso Trussardi bekannt. Bild: dpa 16 von 21 Ein Jahr später heiratet sie ihn. Bild: dpa Ein Jahr später heiratet sie ihn. Bild: dpa 17 von 21 Michelle Hunziker hochschwanger bei "Wetten, dass..?", das damals von Markus Lanz moderiert wird. 2013 bekommt sie ihre zweite Tochter. Bild: dpa Michelle Hunziker hochschwanger bei "Wetten, dass..?", das damals von Markus Lanz moderiert wird. 2013 bekommt sie ihre zweite Tochter. Bild: dpa 18 von 21 Die zweite gemeinsame Tochter von Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi wird 2015 geboren. Bild: dpa Die zweite gemeinsame Tochter von Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi wird 2015 geboren. Bild: dpa 19 von 21 2017 präsentiert Michelle Hunziker ihr Buch "Ein scheinbar perfektes Leben". Schon 2011 hatte sie im Fernsehen berichtet, nach der Trennung von Ramazotti unter schweren Depressionen gelitten zu haben. Bild: dpa 2017 präsentiert Michelle Hunziker ihr Buch "Ein scheinbar perfektes Leben". Schon 2011 hatte sie im Fernsehen berichtet, nach der Trennung von Ramazotti unter schweren Depressionen gelitten zu haben. Bild: dpa 20 von 21 2021 erlaubt sich Michelle Hunziker einen ihrer wenigen Fauxpas: In der italienischen Satire-Sendung "Striscia la notizia" macht sie sich über Chinesen lustig - und entschuldigt sich danach. Bild: dpa 2021 erlaubt sich Michelle Hunziker einen ihrer wenigen Fauxpas: In der italienischen Satire-Sendung "Striscia la notizia" macht sie sich über Chinesen lustig - und entschuldigt sich danach. Bild: dpa 21 von 21 2021 kehrt Michelle Hunziker zurück zu "Wetten, dass..." An der Seite von Thomas Gottschalk moderiert sie im November eine Sondersendung zum 40-jährigen Jubiläum der Show. Bild: dpa 2021 kehrt Michelle Hunziker zurück zu "Wetten, dass..." An der Seite von Thomas Gottschalk moderiert sie im November eine Sondersendung zum 40-jährigen Jubiläum der Show. Bild: dpa 1 von 21 Sie ist Model, Mama, Moderatorin - und TV-Ikone: Michelle Hunziker steht seit 25 Jahren vor den Kameras dieser Welt. Hier die schönsten Bilder ihrer Karriere. Bild: dpa Sie ist Model, Mama, Moderatorin - und TV-Ikone: Michelle Hunziker steht seit 25 Jahren vor den Kameras dieser Welt. Hier die schönsten Bilder ihrer Karriere. Bild: dpa

"Die grösste Fernsehshow Europas hatte gestern ein einmaliges Comeback. Das Konzept funktioniert noch immer – dank des Moderators." Basler Zeitung

"Als wären Gottschalk und "Wetten, dass..?" nie weg gewesen" Focus

Lesen Sie hier den ausführlichen Bericht über das Revival von "Wetten, dass...?" am Samstag.