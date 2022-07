Pressestimmen zum Polizeiruf Black Box: "Großes, kitschfreies Gefühlsfernsehen"

Im Polizeiruf "Black Box" aus Magdeburg bekam es Hauptkommissarin Brasch mit einem mysteriösen Mord zu tun. Lohnte sich der Krimi? Pressestimmen und Kritik.

04.07.2022 | Stand: 06:46 Uhr

Kein Tatort, sondern ein Polizeiruf 110 aus Magdeburg kam am Sonntag im Ersten. Ein Mord scheinbar aus dem Nichts stellte Kommissarin Brach vor Rätsel. Lohnte sich der Krimi? Hier Handlung, Schnellcheck, Darsteller und Kritik des letzten Sonntagskrimis 2022 vor der großen Sommerpause.

Handlung und Schnellcheck: Darum ging es im Polizeiruf 110 "Black Box"

Das war die Handlung: Der 21-jährige Adam Dahl fährt nach einem Partywochenende in Berlin mit seinem Freund Tomi im Zug zurück nach Magdeburg. Die beiden sind glücklich und verliebt. Doch die Stimmung kippt schlagartig, als Christof Oschmann zu dem jungen Paar ins Zugabteil steigt. Etwas wird in Adam ausgelöst – er erschlägt Christoph Oschmann. Später kann er nicht sagen, warum er das getan hat. Er weiß es einfach nicht. Er kennt den Mann noch nicht einmal.

Intuitiv spürt Ermittlerin Brasch eine Verbindung zu Adam und möchte ihm helfen, die Wahrheit herauszufinden. Adams Vater, Klaus-Volker Dahl, Direktor a. D. des LKA, versucht, Einfluss auf Braschs Ermittlungen zu nehmen. Er und seine Frau Bianca, eine bedeutende Psychologin, beteuern Adams Unschuld. Wissen sie mehr, als sie sagen?

Der Polizeiruf „Black Box“ ist der letzte neue ARD-Sonntagskrimi vor der Sommerpause. Für gut zwei Monate sind dann Wiederholungen zu sehen, bevor es mit neuen Tatort- und Polizeiruf-110-Folgen weitergeht.

Das waren die Darsteller im Polizeiruf "Black Box" am 3. Juli 2022

Hauptkommissarin Doreen Brasch: Claudia Michelsen

Kriminalrat Uwe Lemp: Felix Vörtler

Günther Márquez: Pablo Grant

Adam Dahl: Eloi Christ

Tomislav Bogunovic: Kai Müller

Klaus-Volker Dahl: Sven-Eric Bechtolf

Bianca Dahl: Corinna Kirchhoff

Dr. Sabine Bräunlich: Susanne Böwe

Polizeihauptmeister Recknagel: David Ruland

Marianne Kurth: Julia Blankenburg

Christof Oschmann: Helge Tramsen

Kerstin Zubak: Eva Weißenborn

Beno Zubak: Hilmar Eichhorn

Professor Krapp: Dominik Schiefner

Karina: Jenny König

Dejan Bogunovic: Zlatko Maltar

Kritik und Pressestimmen: Lohnte sich der neue Polizeiruf 110 aus Magdeburg?

Ja. Die Kritiker sind vom neuen Polizeiruf "Black Box" recht angetan. Hier ein Überblick über Kritik und Pressestimmen.

"Traumatisierte Ermittlerin trifft traumatisierten Täter. Autorin Zora Holt strickte einen komplexen, unter die Haut gehenden Psychotrip, legt gekonnt falsche Fährten und punktet mit einer starken Auflösung." TV Spielfilm

"Das ist großes, kitschfreies Gefühlsfernsehen. Ach ja, auch die Kommissarin wird ihr Trauma los. Das lässt hoffen, dass sich nun ihre diversen Berufskolleginnen und Kollegen mal endlich in Therapie begeben." Augsburger Allgemeine

"Die Macher versuchen sämtliche Handlungsstränge in 90 Minuten zu packen. Ein Versuch, der in weiten Teilen scheitert. Selten kann der Film eine Tiefe erreichen, die den tragischen Haupt- und Nebenfiguren gerecht werden würde." Brigitte

"Wer sich für seelische Abgründe interessiert, ist mit diesem „Polizeiruf“ überhaupt gut bedient. Das Thema Erinnerung, das auch im BR-„Tatort – Flash“ zu­letzt im Zentrum stand, wird sinnlich-sinnhaft zugänglich. Ein Nachteil von „Black Box“ ist die komplizierte, wa­ckelige Konstruktion des Tathintergrunds, die das Drehbuch von Zora Holtfreder bereithält." FAZ

"In Black Box lichten sich die Schatten der Vergangenheit langsam, am Ende ist das der dritte gelungene Polizeiruf aus Magdeburg in Folge – wenn dort immer so gespielt würde, wäre der Abstiegskampf kein Thema, wie die Sportreporterin sagt. Ein okayer Abschluss der Saison, zumal die Folge nebenher die Motive der letzten Wochen variiert." Zeit

"Der neue "Polizeiruf" ist ein krasser Fall von Traumata-Druckbetankung. Da wurde so viel psychologisches Wissen und Halbwissen reingepumpt, dass der Plot schier zu platzen droht. Tut er dann aber doch nicht." Spiegel

„Black Box“ ist kein Krimi im herkömmlichen Sinne, denn der Zuschauer kennt Tatablauf und Täter schon sehr früh. Vielmehr ist der neue Magdeburger „Polizeiruf 110“ die schrittweise vollzogene Aufdeckung einer bizarren Familiengeschichte, gepaart mit der Entzerrung gefestigter Ängste und Traumata." RND