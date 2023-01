Kroatien ist seit 1. Januar Euro-Land: Was das für Touristen bedeutet

Seit dem 1. Januar hat Kroatien den Euro und ist Schengen-Mitglied. Das Land ist bei Touristen aus Deutschland sehr beliebt - was bedeutet das für sie?

02.01.2023 | Stand: 20:54 Uhr

Das EU-Land Kroatien hat am 1. Januar 2023 den Euro anstelle der bisherigen Landeswährung Kuna eingeführt. Außerdem ist es nun Teil der Schengen-Zone, in der keine Grenzkontrollen nötig sind. Das Land ist besonders bei deutschen Touristen äußerst beliebt - für sie bedeuten diese Änderungen ein paar Erleichterungen. In diesem Artikel finden Sie die wichtigsten Infos dazu.

Folgende Fragen beantworten wir in diesem Artikel:

Was ändert sich für deutsche Touristen?

Wird der Urlaub in Kroatien teurer?

Wo kann ich Kuna umtauschen?

Wo gibt es die neuen kroatischen Euro-Münzen?

Kommt es jetzt zu weniger und kürzeren Grenzstaus in Kroatien?

Kroatien führt den Euro ein - Was ändert sich für deutsche Touristen?

Durch die Einführung des Euros in Kroatien müssen Touristen aus Deutschland künftig nicht mehr Geld wechseln. Bisher mussten Euro in die kroatische Währung Kuna getauscht werden. Das war teils recht umständlich und teuer - die Gebühren und Kursverluste fallen also weg.

Dennoch wird der Urlaub in dem Land wohl teurer. Zum einen liegt das an der Inflation. In Kroatien liegt diese derzeit bei etwa 13,5 Prozent und ist damit höher als der ohnehin schon hohe EU-Durchschnitt. Zum anderen ist anzunehmen, dass viele Tourismusanbieter wie Hotels, Restaurants oder Campingplätze ihre Preise in Euro aufrunden. So war es zumindest in anderen Ländern, die den Euro einführten.

Euro in Kroatien - Wo kann ich Kuna umtauschen?

Wer noch die bisherige kroatische Währung Kuna hat, der konnte diese in Deutschland nur bis Freitag, 30.12.2022, bei den Banken in Euro umtauschen. In Kroatien jedoch deutlich länger: Die Banken tauschen noch bis Ende 2023. Zusätzlich bieten auch die Postfilialen und Zweigstellen der Finanzagentur im ersten Halbjahr 2023 einen Tausch an.

Doch die Umstellung auf den Euro soll schnell über die Bühne gehen. Nur noch bis Mitte Januar soll mit beiden Währungen gezahlt werden können, danach nur noch in Euro. Wechselgeld darf nur noch in Euro zurückgegeben werden. Der Wechselkurs: 7,54 Kuna sind ein Euro. (Lesen Sie auch: Was wird 2023 teurer? Was wird billiger? Wo gibt es Geld? Der große Finanz-Check)

Wo gibt es die neuen kroatischen Euro-Münzen?

Seit dem 1. Januar 2023 kommt der Euro und damit auch die Euro-Münzen offiziell in Umlauf. Die Einheimischen haben in den vergangenen Wochen aber bereits ein Euro-Starterset bekommen - ebenso wie die Deutschen vor etwa 21 Jahren bei der Euro-Einführung in der Bundesrepublik.

Kroatien wird Mitglied im Schengen-Raum - Kommt es jetzt zu weniger und kürzeren Grenzstaus?

Nicht nur die Einführung des Euros kommt in Kroatien - das Land tritt auch den Schengenraum bei. Das sind für Touristen wohl gute Nachrichten. Denn dadurch sollen die Grenzkontrollen wegfallen. In den Haupturlaubszeiten standen die Touristen häufig wegen der Kontrollen an der Grenze stundenlang im Stau. Doch auf den Straßen, aber auch an den Häfen sollen die Kontrollen Geschichte sein. An den Flughäfen ist damit Ende März Schluss.

Auch die Logistikunternehmen hoffen dadurch auf eine schnellere Durchfahrt. Allerdings bleiben Stichprobenkontrollen bestehen - ähnlich wie an der Grenze zwischen Deutschland und Österreich.