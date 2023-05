Kuriose Werbeslogans: Ist Mord auch Ihr Hobby?

Ist Mord Ihr Hobby? Wenn dem so ist, dann fragen Sie mal in Nürnberg nach! Vielleicht gibt es dort den passenden Beruf für Sie.

25.05.2023 | Stand: 17:22 Uhr

Würden Sie sich darauf bewerben: "Mord ist Ihr Hobby? Dann machen Sie es bei uns zum Beruf!" Oder darauf: "Wir suchen Helden in Grün." Fühlen Sie sich davon angesprochen: "Mach Karriere als Mensch!" Oder davon: "Frauen an den Herd." Um welche Jobs es geht, fragen Sie?

Gut, dass Sie auf "Mord ist Ihr Hobby? Dann machen Sie es bei uns zum Beruf!" nicht antworten: Gerne, in frühestens 15 Jahren hätte ich Zeit! Also: Das Polizeipräsidium Mittelfranken in Nürnberg sucht so in sozialen Medien gerade wieder nach Verstärkung, "Beschäftigter (m/w/d) im Schreibdienst". Bitte, nichts gegen Schreibdienst (hier schreibt ein Schreiberling)! Aber unter mordsmäßiger Spannung stellt man sich anderes vor: "Erledigung aller in einer modernen Kriminalfachdienststelle anfallenden Schreibarbeiten nach Diktat, Vorlage und Band", "Ihre Verwendung erfolgt im Wechselschichtdienst".

Auch interessant: eine "Karriere als Mensch"

Da klingt das Arbeitsleben als "Es-Klarinette mit Verpflichtung zur 1. B-Klarinette in Teilzeit", die fürs Polizeiorchester Bayern gesucht wird, aufregender. In beiden Fällen wäre der großen Angela Lansbury als Krimiautorin und Hobbydetektivin Jessica Fletcher sicher etwas eingefallen.

Was sie gewiss nicht in ihre Schreibmaschine gehackt hätte, wären die Worte "Helden in Grün" (die die Bundeswehr 2016 suchte). Oder "Karriere als Mensch" (mit der das Bundesfamilienministerium 2019 junge Leute für den "Zukunftsberuf Pflege" begeistern wollte). Bereits 2007 versuchten das Ministerium und der Deutsche Feuerwehrverband "Frauen an den Herd" zu locken, auf den Plakaten mit dem Slogan stand vor "Herd" glücklicherweise "Brand". Die damalige Familienministerin von der Leyen fand's "spritzig".