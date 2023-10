"Es tut ihm leid": Schweizer (38) gesteht Vergewaltigung einer 13-Jährigen

Ein Schweizer reist nach Ulm und hat Sex mit einer 13-Jährigen, den sie nicht will. Vor Gericht räumt er die Vergewaltigung ein. Sie wollte ein iPhone.

13.10.2023 | Stand: 07:44 Uhr

In Hand- und Fußfesseln wird der Angeklagte hereingeführt. Ordentlich sieht er aus. Er trägt weiße Sneaker, Jeans und ein weißes Hemd mit leichten schwarzen Punkten. Sein Gesicht bedeckt er mit einem Ordner. Vorgeworfen wird dem heute 38 Jahre alten Mann aus der Schweiz, eine damals 13-Jährige in einem Ulmer Hotel sexuell missbraucht und vergewaltigt zu haben. Beim Prozessauftakt am Mittwoch sagt der Vater des Opfers unter Tränen und unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen aus. Der Angeklagte räumt die Tat gemäß Anklage vollumfänglich ein. "Es tut ihm leid", sagt sein Verteidiger.

