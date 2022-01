Falsches Schwanger-Foto von Laura Müller: Was Ikke Hüftgold und ein Youtuber damit zu tun haben

Ordentlich Promi-Klatsch war die Meldung: Ist Laura Müller schwanger? Was Ikke Hüftgold und der Youtuber Marvin Wildhage mit dem Wendler-Wirbel zu tun haben.

28.01.2022 | Stand: 09:53 Uhr

Wer auf Promi-News, Klatsch und Tratsch steht, wurde diese Woche gut bedient. Nachdem die Webseite ok-magazin.de zuerst darüber berichtet hatte, dass Michael Wendlers Ehefrau Laura Müller schwanger sein soll, griffen viele Medien in Deutschland die Meldung auf. Auch wir berichteten darüber - allerdings mit dem Hinweis, dass eine offizielle Bestätigung fehlt.

Die kam auch nicht, stattdessen gab es gestern die Aufklärung: Das Foto, das angeblich Laura Müller mit Babybauch zeigen soll, ist ein Fake. Die junge Frau auf dem Foto ist nicht Laura Müller - und schwanger ist sie auch nicht.

Inzwischen ist klar, wer das Fake-Bild in Umlauf gebracht hat. Dahinter steckt der Youtuber Marvin Wildhage, der auf seinem Channel aktuell 538.000 Abonennten hat. Der Berliner selbst hat den Schwindel inzwischen aufgelöst und als "Medien-Prank" deklariert - also eine gezielte Aktion, um die Presse hinters Licht zu führen.

Laura Müller-Fake: Ikke Hüftgold und Nina Reh involviert

Unterstützung bekam er dabei von Ballermann-Sänger Ikke Hüftgold und dessen Freundin Nina Reh. Die sieht Wendlers Ehefrau Laura Müller mit ein bisschen Schminke nämlich ziemlich ähnlich - und stellte sich als Model für das Fake-Foto zur Verfügung.

Mallorca-Sänger Ikke Hüftgold und seine Freundin Nina stecken mit einem Youtuber hinter dem Wendler-Fake. Bild: Horst Galuschka, dpa (Archiv)

Für die vermeintliche Babyrundung am Bauch schob sie sich ein Kissen unters Kleid. Wildhage inszenierte die Aufnahme dann in einem amerikanischen Supermarkt in Hessen und brachte sie in Umlauf.

Lesen Sie auch

Ehefrau von Michael Wendler Ist Laura Müller wirklich schwanger? Jetzt meldet sich die 21-Jährige zu Wort

Mitverschwörer Ikke Hüftgold sagt jetzt im Interview mit RTL. Es ist ein Medienprank, auf den RTL als einziger nicht reingefallen ist. Und außerdem kann man den Wendler auch mal wieder veräppeln ... für zwei Jahre Aluhelm hat er es verdient."

Schlagersänger Michael Wendler sorgte während der Corona-Pandemie mehrfach mit Verschwörungserzählungen für Wirbel. Er flog deshalb unter anderem aus der Jury von "Deutschland sucht den Superstar."

Baby-Gerüchte: Laura Müller fand's nicht witzig

Wenig witzig findet den Baby-Scherz im Übrigen Laura Müller selbst. Die äußerte sich am Donnerstag erstmals zu den Gerüchten und sagte anklagend: "An all diejenigen, die in der heutigen Zeit Social Media dafür nutzen, Gerüchte zu erfinden, Lügen oder Beleidigungen zu verbreiten, sollten irgendwann auch bemerken, wann man eine Grenze überschreitet.“ Sie fühle sich in "Erklärungsnot" gebracht.

Marvin Wildage hat sich dazu inzwischen in einem Video geäußert und sagte: "Das muss man natürlich komplett respektieren. Dementsprechend an der Stelle alles Gute für sie."