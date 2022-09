Legendäre Ski-Bergsteigerin im Himalaya tödlich verunglückt

Hilaree Nelson bezwang als erste Frau innerhalb von 24 Stunden die Gipfel des Mount Everest und des Lhotse. Jetzt ist sie im Himalaya in den Tod gestürzt.

29.09.2022 | Stand: 08:57 Uhr

Hilaree Nelson ist tot. Die legendäre Skibergsteigerin aus den USA ist im Himalaya tödlich verunglückt. Bei der Abfahrt vom Mansulu war die 49-Jährige am vergangenen Montag kurz nach dem Gipfel in eine Gletscherspalte gestürzt. Zwei Tage später fand ein Suchteam Hilaree Nelsons leblosen Körper auf dem achthöchsten Berg der Welt.

Lebensgefährte Jim Morrison hatte sich auch an der Suche beteiligt. Er war es auch, der seine tote Partnerin aus einem Hubschrauber in einem Krankenhaus in Nepals Hauptstadt Kathmandu getragen hatte. Morrison war mit Hilaree Nelson im Himalaya unterwegs.

Eine der bedeutendsten Ski-Bergsteigerinnen der Geschichte

Am vergangenen Donnerstag hatte sich die US-Amerikanerin zuletzt via Instagram gemeldet. Dort hatte Hilaree Nelson berichtet, sich im Himalaya "nicht so sicher wie bei meinen vergangenen Abenteuern in der dünnen Luft" zu fühlen. Die vergangenen Wochen seien "ein ganz neuer Test für meine Widerstandsfähigkeit".

In die Geschichtsbücher hatte sich Hilaree Nelson 2012 eingetragen. Da bestieg die US-Amerikanerin bestieg sie als erste Frau innerhalb von 24 Stunden den Mount Everest und den benachbarten 8516 Meter hohen Lhotse. Im Jahr 2018 fuhr sie mit ihrem Lebensgefährten Morrison als erste Frau den Lhotse auf Skiern hinab.

Hilaree Nelson gilt als eine der bedeutendsten Ski-Bergsteigerinnen der Geschichte. Sie hinterlässt ihre Söhne Graydon und Quinn.

