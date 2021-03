Leichtes Erdbeben am Sonntagabend in Baden-Württemberg spürbar

Leichtes Erdbeben am Sonntag in Baden-Württemberg: Die Erdstöße der Stärke 3,6 waren am Abend vielerorts spürbar.

21.03.2021 | Stand: 22:57 Uhr

Im Zollernalbkreis in Baden-Württemberg hat es am Sonntagabend einmal mehr ein spürbares Erdbeben gegeben. Der Landeserdbebendienst wies am Abend in einer ersten automatisierten Meldung ein Erdbeben der Stärke 3,6 mit Epizentrum in Jungingen gegen 18.37 Uhr aus.

Etwa eine Stunde später folgte demnach ein zweites, leichteres Erdbeben der Stärke 1,8 mit Epizentrum in Hechingen. Das erste Beben sei auch in den Landkreisen Tübingen und Reutlingen spürbar gewesen, teilte die Reutlinger Polizei mit. Bislang seien dem Polizeipräsidium keine Schäden gemeldet worden.

Auch im 75 Kilometer entfernten Ulm sei es kurz zu spüren gewesen, berichtete die "Südwest Presse".

Kleinere Erdbeben sind in Baden-Württemberg keine Seltenheit. Am 1. Dezember des vergangenen Jahres hatte es zum Beispiel in der gleichen Region ein Beben der Stärke 3,9 gegeben. Damals hatte der Erdbebendienst rund 6000 Meldungen erhalten. "3,9 ist ein mäßig starkes Erdbeben", sagte Stefan Stange vom Landeserdbebendienst im Dezember. Dabei seien leichte Schäden wie Risse im Putz nicht auszuschließen. Strukturelle Schäden wie Mauerrisse seien etwa bei der Magnitude von 5,0 zu erwarten.

Immer wieder Erdbeben an der Albstadt-Scherzone

In der Region verläuft die Albstadt-Scherzone, in der sich fünf bis zehn Kilometer unter der Erdoberfläche zwei unterirdische Gesteinskomplexe aneinander um wenige Zentimeter in verschiedenen Richtungen bewegen wollen.

