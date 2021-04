Ballermann-Ikone Mickie Krause fliegt bei «Let's Dance» raus

Vanessa Neigert wurde 2009 durch ihre Teilnahme an der RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar" bekannt. In den vergangenen Jahren war die Schlager-Sängerin vor allem in Sendungen wie "Immer wieder sonntags" oder dem "ZDF-Fernsehgarten" zu sehen. Mit ihrer Teilnahme an der Tanzshow erfüllt sich für die 28-Jährige ein Traum: „Mein Herzenswunsch, bei „Let’s Dance“ dabei zu sein, ist in Erfüllung gegangen!“