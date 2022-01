"Let's Dance": Amira Pocher unter weiteren Promis für Tanz-Show

11.01.2022 | Stand: 11:17 Uhr

In der neuen Staffel der RTL-Show "Let's Dance" wird auch Podcasterin Amira Pocher mit von der Partie sein. Der Sender gab am Montag vier weitere Promis bekannt, die ab Mitte Februar in der Tanzshow zu den Anwärterinnen und Anwärtern auf den Titel "Dancing Star 2022" gehören. Neben der Frau von Komiker Oliver Pocher, der 2019 bei "Let's Dance" Platz sieben ergattert hatte, treten auch Sportmoderator Riccardo Basile, Moderatorin Janin Ullmann und Comedian Bastian Bielendorfer an, teilte RTL mit.

Insgesamt gibt es 14 Kandidatinnen und Kandidaten in der am 18. Februar beginnenden 15. Staffel. Vergangene Woche hatte RTL die ersten sieben von ihnen bekannt gegeben.

Diese Kandidaten sind bei "Let's Dance" 2022 dabei:

Sängerin Michelle,

Schauspieler Hardy Krüger jr.,

Instagrammerin und Model Cheyenne Ochsenknecht,

Schauspieler Timur Ülker ("Gute Zeiten, schlechte Zeiten"),

Schauspielerin und Moderatorin Sarah Mangione,

der frühere Leichtathlet Mathias Mester

die Nachwuchspolitikerin Caroline Bosbach

die Podcasterin Amira Pocher

der Sportmoderator Riccardo Basile

die Moderatorin Janin Ullmann

der Comedian Bastian Bielendorfer

Wann startet die neue Staffel von "Let's Dance"?

Welche Tanzpaare aus Promis und Profis gebildet werden, werde sich in der Kennenlernshow am 18. Februar (20.15 Uhr) entscheiden, mit der die neue Staffel beginnt, hatte es geheißen.

"Let's Dance" läuft ab 18. Februar 2022 immer freitags bei RTL ab 20.15 Uhr. Paarallel zur TV-Ausstrahlung gibt es auch einen auch im Livestream auf der Internetseite von RTL.

Wer moderiert die Tanz-Show?

Victoria Swarovski und Daniel Hartwich moderieren wieder "Let's Dance".

Wer sitzt in der Jury?

Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González sitzen weiterhin in der Jury und beurteilen auch 2022 das Können und Versuchen der Stars.

Wer sind die früheren Gewinner von "Let's Dance"?

Vergangenes Jahr hatte Rúrik Gíslason, ehemaliger Profi-Fußballer aus Island, gewonnen. Zu den früheren Gewinnern des RTL-Showklassikers gehören Prominente wie Ingolf Lück, Gil Ofarim, Victoria Swarovski, Maite Kelly und Sophia Thomalla. (Lesen sie auch: Allgäuer holt bei Formationstanz Latein den Weltmeister-Titel).