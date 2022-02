Das ist "Let's Dance"-Kandidatin Amira Pocher

Amira Pocher ist Kandidatin bei der 15. Staffel RTL-Tanzshow "Let's Dance". In der ersten Folge überraschte sie mit ihrem Tango. Alle Infos zu der Moderatorin.

25.02.2022 | Stand: 13:18 Uhr

Amira Pocher ist Kandidatin bei der 15. Staffel der RTL-Tanzshow "Let's Dance". In der ersten Folge überzeugte sie mit einem Tango die Jury und das Publikum. Sie holte sich eine Wildcard, mit der sie in der zweiten Folge direkt eine Runde weiter ist. Amira Pocher gehört damit wohl zu den Favoriten bei "Let's Dance" 2022. In diesem Artikel stellen wir die 29-jährige Moderatorin vor und beantworten folgende Fragen:

Wann hat Amira Pocher Geburtstag und wo wurde Amira Pocher geboren?

Was macht Amira Pocher beruflich?

Wo wohnen Amira Pocher und Oliver Pocher?

Wer ist Amira Pochers Tanzpartner bei "Let's Dance" 2022?

Wann hat Amira Pocher Geburtstag?

Amira Pocher wurde am 28. September 1992 geboren. Die Ehefrau von Oliver Pocher ist 29 Jahre alt, ihr Sternzeichen ist Waage.

Wo wurde Amira Pocher geboren? Und: Welche Herkunft hat Amira Pocher?

Amira Pochers Geburtsort ist Klagenfurt am Wörthsee. Das liegt im österreichischen Bundesland Kärnten. Hier wurde sie als Amira Aly geboren - ihr Vater ist Ägypter.

Was hat Amira Pocher früher gemacht?

Bevor sie Oliver Pocher kennenlernte, war Amira Pocher Haarstylistin und Visagistin.

Was macht Amira Pocher beruflich?

Heute ist sie Moderatorin und Podcasterin. Zusammen mit ihrem Ehemann hostet sie den Podcast "Die Pochers hier!". Jeden Freitag erzählt das Ehepaar darin aus seinem Leben und was ihm über die Woche hinweg passiert ist. Den Podcast gibt es unter anderem auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music oder Audio Now.

Lesen Sie auch

Fernsehen Amira Pocher tanzt sich bei "Let's Dance" in die erste Reihe

Amira Pocher moderiert noch einen weiteren Podcast ohne ihren Mann: "Hey Amira" kann man auf Audio Now streamen.

Die 29-Jährige hat außerdem eine eigene Mode-Kollektion namens "TGTHER" mit dem Unternehmen Mania Stillmode (Maniashop).

Comedian Oliver Pocher und seine Frau Amira Pocher im Mai 2020 bei einer Show im Autokino am Schützenplatz Hannover. Bild: Ole Spata, dpa (Archivbild)

Amira Pocher auf Instagram

Amira Pocher hat über 954.000 Follower auf Instagram (Stand: Freitag, 25. Februar 2022). Dort teilt sie unter anderem private Bilder aus dem Urlaub und gibt Einblicke hinter die Kulissen von "Let's Dance".

Die Beziehung zwischen Amira und Oliver Pocher - und wo wohnt das Paar?

Amira und Oliver Pocher wohnen gemeinsam mit ihren zwei Söhnen in Köln. Die Kinder sind 2019 und 2020 geboren. Das Paar hat sich 2016 über die Dating-App Tinder kennengelernt. Lange Zeit haben sie ihre Beziehung aus der Öffentlichkeit ferngehalten, erst 2018 stellte Oliver Pocher sie öffentlich als seine Freundin vor. Im Jahr 2019 heiratete das Paar.

Wer tanzt mit Amira Pocher? Tanzpartner bei "Let's Dance" 2022?

Amira Pochers Tanzpartner bei der 15. Staffel von "Let's Dance" ist Massimo Sinató. Der Profitänzer ist seit 2010 bei dem TV-Format dabei. In der dritten Staffel holte er mit Tanzpartnerin Sophia Thomalla den Sieg. 2019 siegte er mit Ekaterina Leonova beim Special "Let’s Dance – Die große Profi-Challenge". Zuletzt gewann er bei "Let's Dance" 2020 mit Lili Paul-Roncalli. Im Jahr 2021 setzte er bei der Tanzshow aus.

2012 tanzte Massimo Sinató mit dem Model Rebecca Mir, sie belegten den zweiten Platz in der Show. Im selben Jahr wurden die beiden ein Paar und heirateten im Juni 2015. Sie haben einen gemeinsamen Sohn.

Vielleicht holt Massimo Sinató mit Amira Pocher ja wieder den Sieg? Mit der Wildcard sind sie zumindest in der zweiten Folge schon mal eine Runde weiter.

Ihr Ehemann Oliver Pocher war übrigens 2019 bei "Let's Dance" dabei und belegte mit Tanzpartnerin Christina Luft den siebten Platz. Die Chancen, dass Amira Pocher diese Platzierung zumindest übertreffen kann, stehen nach ihrer ersten Performance gut.

Bilderstrecke

Diese Damen und Herren schwingen bei der 15.Staffel von Let's Dance das Tanzbein.

1 von 14 Sarah Mangione: Die Moderatorin und Schauspielerin nimmt teil, um ihre Eltern stolz zu machen. Bild: RTL, Stefan Gregorowius Sarah Mangione: Die Moderatorin und Schauspielerin nimmt teil, um ihre Eltern stolz zu machen. Bild: RTL, Stefan Gregorowius 2 von 14 Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg: Die Prinzessin ist eine erfolgreiche Unternehmerin mit großem, karitativem Engagement. „Das schönste Geschenk, das ich mir für 2022 überhaupt vorstellen kann, ist es, endlich richtig tanzen zu lernen", sagt sie. Bild: RTL, Stefan Gregorowius Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg: Die Prinzessin ist eine erfolgreiche Unternehmerin mit großem, karitativem Engagement. „Das schönste Geschenk, das ich mir für 2022 überhaupt vorstellen kann, ist es, endlich richtig tanzen zu lernen", sagt sie. Bild: RTL, Stefan Gregorowius 3 von 14 Cheyenne Ochsenknecht möchte sich mit ihrem Auftritt einen Kindheitstraum erfüllen. Bild: RTL, Stefan Gregorowius Cheyenne Ochsenknecht möchte sich mit ihrem Auftritt einen Kindheitstraum erfüllen. Bild: RTL, Stefan Gregorowius 4 von 14 Amira Pocher war bereits Teil der "Let's Dance"-Crew - als Make-up-Artistin. Im Jahr 2016 lernte sie Oliver Pocher kennen und die beiden heirateten 2019. Nun wagt sie sich hinaus aufs Parkett. Amira Pocher war bereits Teil der "Let's Dance"-Crew - als Make-up-Artistin. Im Jahr 2016 lernte sie Oliver Pocher kennen und die beiden heirateten 2019. Nun wagt sie sich hinaus aufs Parkett. 5 von 14 Der 21-jährige Mike Singer wurde vor allem durch seinen Auftritt bei "The Voice Kids" bekannt. Bild: RTL, Stefan Gregorowius Der 21-jährige Mike Singer wurde vor allem durch seinen Auftritt bei "The Voice Kids" bekannt. Bild: RTL, Stefan Gregorowius 6 von 14 Die Moderatorin und Journalistin Janin Ullmann fürchtet sich ein wenig vor dem bevorstehenden Muskelkater. Bild: RTL, Stefan Gregorowius Die Moderatorin und Journalistin Janin Ullmann fürchtet sich ein wenig vor dem bevorstehenden Muskelkater. Bild: RTL, Stefan Gregorowius 7 von 14 Mathias Mester ist siebenfacher Weltmeister im Leichtathletik. Mester ist kleinwüchsig, daher ist ihm bei "Let's Dance" 2022 vor allem eine Sache wichtig: "Ich möchte auf Augenhöhe tanzen." Bild: RTL, Stefan Gregorowius Mathias Mester ist siebenfacher Weltmeister im Leichtathletik. Mester ist kleinwüchsig, daher ist ihm bei "Let's Dance" 2022 vor allem eine Sache wichtig: "Ich möchte auf Augenhöhe tanzen." Bild: RTL, Stefan Gregorowius 8 von 14 René Casselly: Der Zirkusartist bringt auf jeden Fall schon mal Beweglichkeit mit. Darüber hinaus ist er eine echte "Ninja Warrior"-Legende: Bereits bei seiner ersten Teilnahme schaffte er es direkt bis ins Finale und landete auf Platz 2. Bild: RTL, Stefan Gregorowius René Casselly: Der Zirkusartist bringt auf jeden Fall schon mal Beweglichkeit mit. Darüber hinaus ist er eine echte "Ninja Warrior"-Legende: Bereits bei seiner ersten Teilnahme schaffte er es direkt bis ins Finale und landete auf Platz 2. Bild: RTL, Stefan Gregorowius 9 von 14 Caroline Bosbach will abseits ihrer Politiker-Karriere das Tanzbein schwingen. Bild: RTL, Stefan Gregorowius Caroline Bosbach will abseits ihrer Politiker-Karriere das Tanzbein schwingen. Bild: RTL, Stefan Gregorowius 10 von 14 Schauspieler Hardy Krüger Jr. hat nach eigener Aussage kein gutes Rhythmusgefühl - versuchen will es der 53-Jährige trotzdem bei Let's Dance. Bild: RTL, Stefan Gregorowius Schauspieler Hardy Krüger Jr. hat nach eigener Aussage kein gutes Rhythmusgefühl - versuchen will es der 53-Jährige trotzdem bei Let's Dance. Bild: RTL, Stefan Gregorowius 11 von 14 Ricardo Basile ist Sky Reporter und seit 2017 für die UEFA Champions League im Einsatz. Der 30-Jährige ist nach eigenen Angaben seit vielen Jahren "Let's Dance"-Fan. Bild: RTL, Stefan Gregorowius Ricardo Basile ist Sky Reporter und seit 2017 für die UEFA Champions League im Einsatz. Der 30-Jährige ist nach eigenen Angaben seit vielen Jahren "Let's Dance"-Fan. Bild: RTL, Stefan Gregorowius 12 von 14 Sängerin Michelle trainiert zur Abwechslung mal nicht ihre Stimmbänder, sondern ihre Tanz-Moves. Die Schlagersängerin, deren bürgerlicher Name Gisela Hewer lautet, ist es zwar gewohnt, auf der Bühne zu stehen, doch Erfahrung auf dem Gebiet Tanzen hat die 49-Jährige kaum. Bild: RTL, Stefan Gregorowius Sängerin Michelle trainiert zur Abwechslung mal nicht ihre Stimmbänder, sondern ihre Tanz-Moves. Die Schlagersängerin, deren bürgerlicher Name Gisela Hewer lautet, ist es zwar gewohnt, auf der Bühne zu stehen, doch Erfahrung auf dem Gebiet Tanzen hat die 49-Jährige kaum. Bild: RTL, Stefan Gregorowius 13 von 14 Bastian Bielendorfer wurde erstmals einem breiten Publikum bekannt, als er bei "Wer wird Millionär" im Jahr 2010 seinem Vater als Telefonjoker zur Seite stand. Er ist Comedian. Bild: RTL, Stefan Gregorowius Bastian Bielendorfer wurde erstmals einem breiten Publikum bekannt, als er bei "Wer wird Millionär" im Jahr 2010 seinem Vater als Telefonjoker zur Seite stand. Er ist Comedian. Bild: RTL, Stefan Gregorowius 14 von 14 Timur Ülker ist Schauspieler und bekannt durch "GZSZ" und seinem eigenen Spin-Off "Nihat - Alles auf Anfang". Bild: RTL, Stefan Gregorowius Timur Ülker ist Schauspieler und bekannt durch "GZSZ" und seinem eigenen Spin-Off "Nihat - Alles auf Anfang". Bild: RTL, Stefan Gregorowius 1 von 14 Sarah Mangione: Die Moderatorin und Schauspielerin nimmt teil, um ihre Eltern stolz zu machen. Bild: RTL, Stefan Gregorowius Sarah Mangione: Die Moderatorin und Schauspielerin nimmt teil, um ihre Eltern stolz zu machen. Bild: RTL, Stefan Gregorowius

Lesen Sie auch: Let's Dance-Kandidatin Cheyenne Savannah Ochsenknecht im Portrait

Mehr Nachrichten aus Deutschland und der Welt lesen Sie hier.