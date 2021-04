"Let's Dance": Wer ist raus?

"Meine Damen und Herren, Sie sehen uns alle geschockt", sagte RTL-Moderator Daniel Hartwich, als er am Freitagabend verkündete, wer bei "Let's Dance" rausflog.

30.04.2021 | Stand: 23:58 Uhr

Das erste Männerpaar in der "Let's Dance"-Geschichte ist überraschend aus der RTL-Tanzshow gewählt worden. Ex-"Prince Charming" Nicolas Puschmann (30) und sein Tanzpartner Vadim Garbuzov mussten nach dem Zuschauer-Voting am späten Freitagabend gehen. "Meine Damen und Herren, Sie sehen uns alle geschockt", meinte Moderator Daniel Hartwich nach der Verkündung. Nicht wenige hatten dem Duo das Finale zugetraut.

RTL-"Let's Dance" mit Discofox-Marathon

Die achte Ausgabe stand nach den Einzeltänzen im Zeichen eines Discofox-Marathons, in dem zunächst alle Paare gleichzeitig auf dem Parkett standen und Extrapunkte sammelten. Ballermann-Sänger Mickie Krause (50) präsentierte dazu ein Live-Medley mit Hits wie "Schatzi schenk mir ein Foto" oder "Reiß die Hütte ab".

Als "Discofox-Queen" ging Moderatorin Lola Weippert (25) mit ihrem Partner Christian Polanc vom Parkett, die auch die Jury-Wertung gewannen. Die sechs verbliebenen Paare erwarten kommende Woche ein Tanzduell und das Motto "Magic Moments".

Mit dabei war am Freitagabend in der TV-Show auch Latein-Formationstänzer Raban Bottke aus Weiler im Westallgäu. Mit dem A-Kader des Tanzklub "Grün-Gold-Club Bremen" präsentierte er die WM-Choreografie „Music is the key!“.