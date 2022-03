Die italienische Region Latium beschenkt Eheleute mit Geld. Der Grund für diese Geste ist allerdings nicht vorrangig romantischer Art.

06.03.2022 | Stand: 09:38 Uhr

Was genau Liebe ist, darüber gibt es verschiedene Meinungen. Fest steht, dass sich Liebeserklärungen und Gesten der Verbundenheit gut inszenieren lassen und dadurch stärkere, wenn auch nicht in jedem Fall dauerhafte Wirkung entfalten können. Italien ist dafür die Projektionsfläche schlechthin. Was gibt es Bewegenderes als die Schließung eines Bundes fürs Leben in romantischem Umfeld?