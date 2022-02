Linda fliegt aus dem RTL-Dschungelcamp 2022

Linda Nobat ist beim Dschungelcamp rausgeflogen. Sie muss IBES 2022 verlassen, nachdem sie zu wenig Zuschauer-Stimmen bekam.

02.02.2022 | Stand: 00:10 Uhr

Die nächste Dschungelcamp-Teilnehmerin ist raus: Linda Nobat ist bei IBES 2022 rausgeflogen. Sie erhielt zu wenig Zuschauer-Stimmen beim RTL-Voting - nachdem sie in den vergangenen Tagen im Camp immer wieder gegen andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestichelt und diese verbal angegriffen hatte.

So waren sich in der aktuellen Folge des Dschungelcamps bei RTL einmal mehr eben Linda und Anouschka in die Haare geraten: "Linda, ich will etwas sagen", meinte Anouschka angriffslustig. Doch Linda blockte ab, hielt sich genervt und demonstrativ die Ohren zu: "Anouschka, ich möchte gerade nicht. Heute gehst du mir wirklich richtig auf den Sack mit deinen Launen." Das ließ Anouschka nicht auf sich sitzen: "Das ist keine Laune. Ich lasse mich hier nicht von einer unerzogenen Göre therapieren. Es reicht!"

Anouschka geriet immer mehr in Rage, lief im Camp auf und ab und meinte: "Ich habe es nicht nötig, mich mit so einem Scheißdreck zu beschäftigen. Niemand würde hier jemals sagen: 'gut gemacht, Anouschka'. Keiner sagt Danke! Beißt ihr euch in den Arsch, wenn ihr mal nett zu mir seid? Ich ertrage es nicht mehr. Ich muss immer die Fresse halten. Warum seid ihr so scheiß verlogen?"

Unterdessen gab es eine Premiere für Dr. Bob. Der Dschungelcamp-Doc übernahm am Dienstag die Moderation der Dschungelprüfung "Stars am Abgrund 2.0". Es war die gleiche Dschungelprüfung, die Linda und Harald machen sollten, die aber wegen des zu starken Windes nicht stattfinden konnte.

Linda ist raus beim Dschungelcamp 2022

Auf Manuel und Eric wartete Trampolin-Action über dem drittgrößten Canyon der Welt. Mit Hilfe eines Trampolins mussten sich die beiden in die Tiefe stürzen und dabei versuchen, in einem freischwebenden Netz über der Schlucht zu landen. Das gelang beiden - bis zum letzten Sprung, in dem Manuel an sechs Metern Entfernung scheiterte.

Mit vier Sternen gingen Eric und Manuel zurück ins Camp.

Bei der anschließenden Verkündung war dann klar: Linda ist aus dem Dschungelcamp rausgeflogen. Sie erhielt zu wenig Zuschauerstimmen und ist damit raus bei IBES 2022.