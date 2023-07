Löwe entlaufen? – Polizei warnt Bevölkerung vor "gefährlichem Wildtier"

Zeugen wollen in Brandenburg in der Nacht auf Donnerstag eine Löwin gesehen haben. Die Polizei sucht mit Hubschraubern nach dem Tier – bislang erfolglos.

20.07.2023 | Stand: 11:12 Uhr

In Brandenburg ist in der Nacht zum Donnerstag ein gefährliches Wildtier entlaufen. Ein Sprecher der Polizei sagte am Donnerstag in Brandenburg, dass vermutlich eine Löwin entlaufen sein soll. Sicher sagen könne man das aber erst, wenn das Tier gefunden wird.

Die Polizei hat nach eigenen Angaben von dem Wildtier durch Zeugen erfahren. Diese hätten Videos aufgenommen, wie die Raubkatze ein Wildschwein gejagt und erlegt habe. Die Polizei geht davon aus, dass sich das Tier im Bereich Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf aufhält. Inzwischen wurde die Warnung auch auf den Süden von Berlin erweitert.

Mutmaßlicher Löwe in Brandenburg entlaufen: Polizei sucht mit Hubschraubern

Ein Großaufgebot der Polizei sucht seit Mitternacht mit Hubschraubern in Kleinmachnow und angrenzenden Gemeinden nach dem Tier – bislang erfolglos. Angaben von Anwohnern war die ganze Nacht über mindestens ein Hubschrauberüber Kleinmachnow im Einsatz. Auch Tierärzte und Jäger sind an der Suche beteiligt. Die Polizei sei mit Veterinäramt und auch Jagdpächtern im Einsatz, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion West am Donnerstagmorgen.

Woher das Wildtier stammt, ist unklar. Zunächst hieß es, der mutmaßliche Löwe könnte aus dem Zirkus ausgebrochen sein. Doch in der Region würde kein Zoo oder Zirkus ein Tier vermissen, so ein Polizeisprecher gegenüber t-online.

Die Bevölkerung wurde unter anderem mithilfe von Warnapps, Durchsagen im Radio und Lautsprecherdurchsagen gewarnt und die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Notrufnummer 110. Die Polizei in Brandenburg rät den Bewohnern der Orte Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf im Süden Berlins, am Donnerstagmorgen ihre Häuser nicht zu verlassen. Sie sollen zudem ihre Haustiere ins Haus holen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe rät, das betroffene Gebiet zu meiden beziehungsweise weiträumig zu umfahren.

Löwe entlaufen? Warnung auch in Berlin

Zeugen hatten die mutmaßliche Löwin gesehen und die Polizei gerufen. Auf Twitter kursiert am Donnerstagmorgen ein Video, dass eine Löwin am Straßenrand in Kleinmachnow zeigen soll. Bislang konnte aber nicht bestätigt werden, ob es sich dabei wirklich um das gesuchte Tier handelt.