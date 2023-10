Nach Großbrand in Parkhaus: Londoner Flughafen Luton geschlossen

Am Dienstagabend ist ein Großbrand in einem Parkplatz am Londoner Flughafen Luton ausgebrochen. Der Airport bleibt bis vorerst Mittwochnachmittag geschlossen.

11.10.2023 | Stand: 15:18 Uhr

Der Londoner Flughafen Luton bleibt nach einem Großbrand am Mittwoch zunächst geschlossen. Wie der Airport am Morgen mitteilte, sollte der bereits am Abend eingestellte Flugverkehr bis 15 Uhr (Ortszeit) ausgesetzt bleiben. Passagiere wurden aufgerufen, nicht anzureisen. Für Informationen zu ihren Flügen sollten sie sich an ihre Fluggesellschaft wenden.

Feuer nahe Flughafen Luton ausgebrochen: Fünf Menschen im Krankenhaus

Am Dienstagabend war in einem Parkhaus ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der BBC , die sich auf die Polizei bezieht, habe sich ein Autobrand ausgebreitet. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Die Flammen breiteten sich in der obersten Etage aus und wüteten auch in der Nacht. Ein Teil des Parkhauses ist eingestürzt. Vier Feuerwehrleute und ein Flughafenmitarbeiter wurden ins Krankenhaus gebracht, nachdem sie Rauch eingeatmet hatten.

Videos in sozialen Medien vom Dienstagabend zeigen, wie Flammen aus der obersten Etage des anscheinend voll besetzten Parkhauses schlugen. Dicke Rauchwolken stiegen auf. Ein Augenzeuge schilderte der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge, dass zunächst nur ein einzelnes Fahrzeug gebrannt habe. "Ein paar Minuten später stand die oberste Etage größtenteils in Flammen, Auto-Alarmanlagen gingen an mit lauten Explosionen von Autos , die in Flammen aufgingen", wurde der Mann zitiert. Das Parkhaus liegt laut Angaben auf der Webseite des Flughafens fünf Gehminuten vom Terminaleingang entfernt.

Reisende wegen Feuer am Londoner Flughafen Luton gestrandet

Laut der BBC waren viele Reisende an dem Flughafen zunächst gestrandet, weil sie ihre Flüge nicht antreten konnten oder weil ihre Autos in dem brennenden Parkhaus waren. Bis zu 1200 Fahrzeuge könnten sich dort befunden haben. Alle Hotels seien ausgebucht. (mit dpa)