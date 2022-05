Louvre-Besucher verkleidet sich und bewirft Mona Lisa mit Sahnetorte

Im Kunstmuseum Louvre in Paris hat ein Klimaaktivist eine Sahnetorte auf das Gemälde Mona Lisa von Leonardo da Vinci geworfen. Medienberichten zufolge saß der junge Mann in einem Rollstuhl und war mit einer Perücke als ältere Frau verkleidet. Twitter-Nutzer schreiben, dass er anschließend überall Rosen auf dem Boden verteilt habe.

Mehrere Besucher hielten die Szene mit auf Video fest und veröffentlichten sie in den Sozialen Netzwerken. Die Aufnahmen zeigen, wie der Mann aus dem Rollstuhl aufsteht und auf Französisch ruft: „Es gibt Menschen, die dabei sind, die Erde zu zerstören.“ Weiter sagte er: „Alle Künstler, denkt an die Erde. Deswegen habe ich das gemacht. Denkt an den Planeten.“ Sicherheitskräfte des Museums führten den Aktivisten aus dem Raum.

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM