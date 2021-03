"Lovemobil": NDR nimmt Dokumentarfilm wegen Unstimmigkeiten aus Mediathek

Der NDR hat wegen Unstimmigkeiten den preisgekrönten und von ihm mitproduzierten Kino-Dokumentarfilm "Lovemobil" aus der ARD Mediathek genommen.

22.03.2021 | Stand: 21:48 Uhr

Das teilte der öffentlich-rechtliche Sender am Montag mit. Fernsehprogrammdirektor Frank Beckmann sagte, der Film entspreche nicht den Standards, die der NDR an dokumentarisches Erzählen anlege. "Er gaukelt dem Publikum eine Authentizität vor, die er nicht hat."

Der Sender beruft sich auf Recherchen von Journalisten beim NDR für das Format "STRG_F", wonach Teile des Films frei inszeniert seien. Den NDR-Angaben zufolge soll der Film zwar auf Basis von langjährigen Recherchen der Autorin entstanden sein, zentrale Protagonistinnen des Films schilderten aber nicht ihre persönlichen Erfahrungen, "sondern spielen eine Rolle. Zahlreiche Situationen sind nachgestellt oder inszeniert".

Doku-Film "Lovemobil" über Prostituierte

In "Lovemobil" geht es um das Leben von Prostituierten in Wohnmobilen am Rande von Bundesstraßen in Niedersachsen. Der Film kam im Frühjahr 2020 in die Kinos und lief auf Festivals. Das NDR Fernsehen zeigte ihn im Dezember.

Filmemacherin Elke Margarete Lehrenkrauss entschuldigte sich, wenn sich Menschen nun durch den Film betrogen fühlten oder wenn sie sensible Gefühle von Zuschauerinnen und Zuschauern verletzt habe. "Das war nicht meine Absicht", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Sie habe an einzelnen Stellen die mit wirklichen Prostituierten recherchierten Begebenheiten mit Darstellerinnen nacherzählt, um die Frauen zu schützen oder, weil eine Filmaufnahme am Ende nicht möglich gewesen sei. "Im Film ist nichts ausgedacht, was es so nicht gibt. Wir haben es nur mit Darstellerinnen nacherzählt." Es sei ihr darum gegangen, Wahrhaftigkeit sowie eine emotionale und spürbare Authentizität zu schaffen.

Lovemobil nicht richtig gekennzeichnet?

"Was natürlich ein Fehler war, war diesen Film nicht zu kennzeichnen", sagte Lehrenkrauss. Sie habe den NDR gebeten, den Film als künstlerischen Film zu kennzeichnen, das sei aber nicht geschehen. "Es hat einfach an der richtigen Etikettierung gefehlt." Es habe Schwierigkeiten bei der Kommunikation gegeben. Die Filmemacherin sprach sich dafür aus, den Film nachträglich besser zu kennzeichnen, etwa mit einem Textfeld zu Beginn oder Ende, das darauf verweist, dass Teile des Films mit Darstellerinnen realisiert worden sind.

Lesen Sie auch

Katholische Kirche Ex-Nonne über Zustand der Kirche: "Es ist wirklich hoffnungslos"

Die NDR-Dokumentarfilmredaktion begleitete den Film redaktionell und nahm ihn auch ab, wie es vom Sender weiter hieß. Die Redaktion betonte in einer Stellungnahme, dass sie sich von der Autorin "getäuscht" fühle. "Verabredet war ein Dokumentarfilm, kein Hybriddokumentarfilm oder Spielfilm. Authentizität ist essenziell für das Genre des Dokumentarfilms."

Lovemobil: Szenen waren inszeniert

Die Redaktion war nach Senderangaben während der mehrjährigen Produktionszeit zu keinem Zeitpunkt über die Inszenierungen informiert worden. Der NDR stehe mit der Aufklärung des Vorfalls noch am Anfang. Programmdirektor Beckmann betonte: "Wir müssen neben der vollständigen Aufklärung noch bessere Wege finden, wie wir uns vor solchen Irreführungen schützen können."

Die Filmemacherin gewann 2020 den Deutschen Dokumentarfilmpreis für "Lovemobil". Der Film ist derzeit nominiert für den renommierten Grimme-Preis. Auf dpa-Anfrage teilte Grimme-Direktorin Frauke Gerlach mit: "Die Vorwürfe sind schwerwiegend. Deshalb prüfen unsere Gremien die vorliegenden Informationen und beraten darüber, ob die Nominierung aufrechterhalten werden kann oder nicht. Das muss jetzt sehr schnell gehen."