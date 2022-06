Medien: Lufthansa will 2200 Flüge streichen - in den Urlaubsmonaten

Personal-Not bei der Lufthansa. Offenbar streicht die deutsche Fluggesellschaft 2200 Flüge. Und das in den Ferien-Monaten Juli und August.

23.06.2022 | Stand: 18:02 Uhr

In Deutschland droht Ferien-Chaos in den Sommermonaten. Zigtausende Menschen freuen sich über ihren wohlverdienten Sommerurlaub in der Ferne - doch manche Flüge steigen einfach nicht. Lesen Sie auch: Airlines streichen wegen Personalnot Flüge - Tickets teurer

Lufthansa streicht offenbar 2200 Flüge aus dem Programm

Wie die Bild nun erfahren haben will, streicht die Lufthansa weitere 2200 Flüge - und das ausgerechnet in den Ferien-Monaten Juli und August. Erst vor kurzem war bekannt geworden, dass die Fluggesellschaft 900 Flüge abgesagt hat, vor allem am Freitag, Samstag und Sonntag.

Nun aber seien laut Bild auch die weiteren Wochentage betroffen. Bei den Streichungen handle es sich um Flüge innerhalb von Deutschland oder der EU. Langstreckenverbindungen wie in die USA sollen nicht betroffen sein.

„Um die Fluggäste möglichst frühzeitig zu informieren, wird Lufthansa für den Sommer nun weitere 2200 von insgesamt rund 80.000 Flügen an den Drehkreuzen in Frankfurt und München aus dem System nehmen", sagte ein Sprecher der Lufthansa der Bild. Der Grund für die Flug-Absagen? Offenbar Personal-Not nach der Corona-Pandemie.

Lesen Sie auch: Urlaub in Spanien, Italien, Kroatien oder Türkei geplant? Diese Corona-Regeln gelten noch

Lesen Sie auch