Als er in der Friedenstraße in Ulm einen Mann mit einer Machete sieht, zögert Benjamin Klock nicht lange und greift ein. Während andere nur gafften.

16.02.2022 | Stand: 15:55 Uhr

Mit seinem Auto stand Benjamin Klock am Montagabend an der Ampel in der Friedenstraße in Ulm. Im Rückspiegel nahm er wahr, dass dort jemand mit einer Machete herumfuchtelte. Er zögerte nicht lange, setzte den Rückwärtsgang ein und stieg aus. Mit einem gekonnten Griff überwältigte er den Mann mit dem langen Messer in der Hand.