Der Machetenangriff in der Ulmer Oststadt versetzte die Nachbarschaft in helle Aufregung. Wie ist der Stand der Ermittlungen? Was ist inzwischen bekannt?

17.02.2022 | Stand: 20:33 Uhr

Die Auseinandersetzung in der Ulmer Oststadt, bei der am Montagabend drei Männer verletzt wurden, hat die unmittelbare Nachbarschaft in helle Aufregung versetzt. Ein Mann war mit einer Machete auf die Friedenstraße gestürmt. Unbekannte Angreifer flüchteten, während beherzte Anwohner und Passanten eingriffen. Wie ist vier Tage nach dem Vorfall der Stand der Ermittlungen? Wo ist die Machete geblieben? (Lesen Sie auch: "Ich lag auf ihm": Wie Anwohner den Machetenangriff in Ulm erlebten)