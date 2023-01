Mädchen verprügeln 14-Jährige und niemand hilft

Am Samstagabend haben zwei Mädchen eine 14-Jährige am Rastatter Bahnhof brutal verprügelt. Keiner half der Jugendlichen. Stattdessen wurde der Vorfall gefilmt.

19.01.2023 | Stand: 18:56 Uhr

Zwei Mädchen haben am Samstagabend eine 14-Jährige in Baden-Württemberg am Rastatter Bahnhof brutal zusammengeschlagen und schwer verletzt. Inzwischen würde das Mädchen wieder aus dem Krankenhaus entlassen.

Die Polizei war erst am Montag auf die Tat aufmerksam geworden, nachdem in sozialen Medien ein Video davon verbreitet worden war. Darin ist zu sehen, wie die 14-Jährige zu Boden gestoßen wird und die zwei Mädchen auf sie einprügeln und mehrmals gegen ihren Kopf und Körper treten. Die 14-Jährige musste danach stationär in einem Krankenhaus behandelt werden.

14-Jährige in Rastatt verprügeln: Video in sozialen Netzwerken verbreitet

Wie die Polizei berichtet, versuchten weder die umstehenden Zeugen noch die Fahrgäste der im Bahnhof stehenden Züge, einzugreifen und dem Mädchen zu helfen. Niemand verständigte die Polizei. Der Vorfall sei stattdessen gefilmt und das Video in sozialen Netzwerken verbreitet worden. Die Polizei wertet die Aufnahmen aus und ermittelt unter anderem, ob unterlassene Hilfeleistung vorliegt oder ob die Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Menschen verletzt wurden. "Die Identifizierung der Filmenden läuft und war teilweise erfolgreich", sagte ein Polizeisprecher.

Verdächtige nach Prügelei in Rastatt ermittelt

Inzwischen wurden die beiden mutmaßlichen Täterinnen ermittelt. Es handle sich dabei um Jugendliche. Zu ihrem genauen Alter machte die Polizei keine Angaben. Sie müssen mit Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen. Sowohl das Opfer wie die Verdächtigen seien bereits polizeibekannt.

Schon in den Tagen vor dem Angriff am Rastatter Bahnhof seien die Mädchen in Gaggenau (Kreis Rastatt) und Bietigheim aneinandergeraten. Auch da sei es schon zu Provokationen, Streitigkeiten und körperlichen Auseinandersetzungen gekommen. (mit dpa)

Mehr Polizei-Nachrichten aus der Region, Bayern und aus Deutschland laufend aktuell hier.