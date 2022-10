Maischberger heute mit Greta Thunberg und Wolfgang Kubicki

Ein Interview mit Greta Thunberg gibt es heute bei Maischberger im Ersten zu sehen. Im Studio zu Gast ist u.a. Wolfgang Kubicki. Hier gibt's alle Infos.

12.10.2022 | Stand: 16:45 Uhr

Gäste und Thema bei Sandra Maischberger heute: Am Mittwoch, 12. Oktober, ist die Moderatorin wieder im Ersten mit ihrer Talk-Show auf Sendung und hat mehrere Interviewpartner zu Gast. Hier sind alle Infos zu Maischberger heute, Gäste, Thema, Sendezeit und Wiederholung in der Mediathek.

Gäste bei "Maischberger" heute am 12.10.

Greta Thunberg (Ikone der weltweiten Klimabewegung)

Wolfgang Kubicki ( FDP

Theo Koll (ZDF, Leiter Hauptstadtstudio)

Eva Schulz (funk-Moderatorin und Journalistin)

Alexander Kissler (Neue Züricher Zeitung, Berlin-Korrespondent )

"Maischberger": Das sind die Themen heute am 12.10.22

Sie ist die Ikone der weltweiten Klimabewegung. Mit 15 Jahren begann sie in Stockholm für mehr Klimaschutz zu streiken. Nun plädiert sie dafür, dass Deutschland seine Atomkraftwerke länger laufen lässt: "Wenn sie schon laufen, glaube ich, dass es ein Fehler wäre, sie abzuschalten und sich der Kohle zuzuwenden", sagt die mittlerweile 19-jährige Greta Thunberg im persönlichen Interview.

Seit die FDP in der Ampel mitregiert, hat die Partei vier Wahlschlappen eingesteckt. Zuletzt verpasste sie in Niedersachsen den Einzug ins Parlament. Von ehemaligen Stammwählern verschmäht und in der Ampel unter Druck: Wie sehr schadet das Mitregieren im Bund den Liberalen? Fragen an den stellvertretenden Parteivorsitzenden Wolfgang Kubicki.

Es erklären, kommentieren und diskutieren der Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, Theo Koll, die funk-Moderatorin und Journalistin, Eva Schulz, und der Berlin-Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung, Alexander Kissler.

Maischberger im Fernsehen: Uhrzeit und Mediathek und Wiederholungen

Die Talk-Sendung mit Sandra Maischberger läuft heute Abend um 22.50 Uhr im Ersten und ist auch kostenlos in der ARD-Mediathek abrufbar. In der Mediathek kann man die Maischberger-Sendungen auch als Wiederholung sehen.

Wiederholungen im TV sind an diesem Tag und zu dieser Uhrzeit:

Do., 13.10.22, 0.25 Uhr, WDR

Do., 13.10.22, 3.15 Uhr, Das Erste

Do., 13.10.22, 20.15 Uhr, tagesschau24

Fr., 14.10.22, 0.50 Uhr, 3sat

Sandra Maischberger im Porträt

Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren. Sie ist eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Maischberger begann ihre journalistische Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Von 1987 bis 1989 machte sie eine Ausbildung zur Redakteurin an der Deutschen Journalistenschule München. Über Stationen bei Tele 5 und Bayern 3 landete sie beim Fernsehen. Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit der Sendung „Menschen bei Maischberger“. Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.