Maischberger im Ersten: Das sind die Themen und Gäste heute Abend

14.06.2022 | Stand: 09:34 Uhr

Sandra Maischberger hat heute am Dienstag, 14. Juni, fünf Gäste in ihrer Sendung. In der Talkshow im Ersten soll es unter anderem um den Ukraine-Krieg und die gestiegenen Energiekosten gehen. Hier Gäste, Themen und Uhrzeit der Sendung.

Gäste bei Maischberger heute am 14.6.

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger , FDP

Johannes Varwick ( Politikwissenschaftler)

Wolfgang Grupp (Unternehmer)

Oliver Kalkofe (Comedian)

Elisabeth Niejahr (Publizistin)

Maischberger: Das sind die Themen heute am 14.6.2022

Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) will nun doch in die Ukraine reisen. Welches Signal wird er mit seinem Besuch senden? Wie kann ein Ende des Krieges erreicht werden? Dazu im Gespräch die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberge r (FDP) und der Politikwissenschaftler Johannes Varwick .

Er steht wie kaum ein anderer für "made in Germany" und feierte jüngst seinen 80. Geburtstag. Wie sehr machen ihm die gestiegenen Energiekosten zu schaffen? Was plant er für das Familienunternehmen? Wolfgang Grupp spricht mit Sandra Maischberger.

Die Mineralölkonzerne stehen in der Kritik. Kann ein schärferes Kartellrecht die Verbraucher besser schützen? Darüber und andere Themen diskutieren der Comedian und Schauspieler Oliver Kalkofe und die Publizistin Elisabeth Niejahr.

Maischberger im Fernsehen: Uhrzeit und Mediathek

Die Talk-Sendung mit Sandra Maischberger läuft heute Abend um 22.50 Uhr im Ersten und ist auch kostenlos in der ARD-Mediathek verfügbar. Außerdem wird "maischberger" am Mittwoch, 15.06.22 um 2 Uhr im Ersten, und am Mittwoch, 15.06.22, um 20:15 Uhr in tagesschau24 wiederholt.

Porträt: Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren. Sie ist eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Maischberger begann ihre journalistische Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Von 1987 bis 1989 machte sie eine Ausbildung zur Redakteurin an der Deutschen Journalistenschule München. Über Stationen bei Tele 5 und Bayern 3 landete sie beim Fernsehen. Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit der Sendung „Menschen bei Maischberger“. Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.