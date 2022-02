Maischberger heute am 2. Februar: Gäste, Mediathek, Uhrzeit

Bei Maischberger heute am Mittwoch, 2. Februar, hat die Moderatorin sechs Gäste im Studio. Karl Lauterbach war ebenfalls eingeplant - musste aber absagen.

02.02.2022 | Stand: 14:55 Uhr

Sandra Maischberger ist heute am 2. Februar wieder mit "Maischberger. Die Woche" im Ersten auf Sendung. Sechs Gäste diskutieren mit ihr über aktuelle Themen. Einer von ihnen musste allerdings kurzfristig absagen.

Maischberger heute: Das sind die Gäste

Thomas Voshaar (Lungenfacharzt)

Wolfgang Ischinger (Vorsitzender Münchner Sicherheitskonferenz)

Gerhard Delling (ehem. ARD-Moderator)

Cerstin Gammelin ("Süddeutsche Zeitung")

Janosch Dahmen (Grüne)

Janosch Dahmen springt am Abend für Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD) ein. Der gilt als besonders häufig gesehener Gast in Polit-Talkshows - heute am Mittwoch muss Sandra Maischberger allerdings auf ihn verzichten. Das Bundesgesundheitsministerium teilte mit, dass der Minister seinen Auftritt absagen musste. Zum Grund hieß es: "Er ist stark erkältet. Eine Corona-Infektion liegt nicht vor."

Das sind die Themen heute bei Maischberger im Ersten

Obwohl die Corona-Zahlen täglich neue Rekordwerte erreichen, werden die Forderungen nach Lockerungen lauter. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) beispielsweise hält Öffnungsschritte ab Mitte Februar für möglich. Wann wird eine Rückkehr zur Normalität möglich sein? Was unterscheidet Deutschland von Dänemark, das jetzt fast alle Beschränkungen aufhebt? Maischberger spricht hier mit Lungenfacharzt Dr. Thomas Voshaar.

Länder wie die USA und Großbritannien reagieren hart auf Putins Forderungen im Ukraine-Konflikt. Die Ampel aber ist weiter uneins über den angemessenen Umgang mit Russland. Wolfgang Ischinger, langjähriger Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, ist zu diesem Thema im Studio.

Am Freitag starten die Olympischen Winterspiele in Peking. Wegen der Menschenrechtsverletzungen in China ist der Austragungsort umstritten. Außerdem schottet China wegen der Omikron-Variante Sportler und Journalisten von der Bevölkerung komplett ab. Wie normal können die Spiele werden? Hierzu diskutieren, kommentieren und erklären der ehemalige ARD-Sportmoderator Gerhard Delling , die stellvertretende Redaktionsleiterin des Parlamentsbüros der "Süddeutschen Zeitung" Cerstin Gammelin sowie der Chefredakteur von "t-online.de" Florian Harms.

Maischberger. Die Woche: Uhrzeit und Mediathek heute

Die Talk-Sendung mit Sandra Maischberger läuft heute Abend um 22.50 Uhr im Ersten und ist auch in der Das Erste-Mediathek verfügbar.

Porträt: Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren. Sie ist eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Maischberger begann ihre journalistische Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Von 1987 bis 1989 machte sie eine Ausbildung zur Redakteurin an der Deutschen Journalistenschule München. Über Stationen bei Tele 5 und Bayern 3 landete sie beim Fernsehen. Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit der Sendung „Menschen bei Maischberger“. Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.