Maischberger im Ersten: Das sind die Themen und Gäste heute Abend

Sandra Meischberger hat heute (22.6.22) fünf Gäste in ihrer Sendung. Unter anderem ist der ehemalige Bundesfinanzminister Peer Steinbrück im Studio.

22.06.2022 | Stand: 13:02 Uhr

Sandra Maischberger hat heute am Mittwoch, 22. Juni, fünf Gäste in ihrer Sendung. In der Talkshow im Ersten soll es unter anderem um die drei anstehenden Gipfeltreffen der nächsten Tage gehen. Hier Gäste, Themen und Uhrzeit der Sendung.

Gäste bei Maischberger heute am 22.6.

Peer Steinbrück, SPD

Barbara Schöneberger (Moderatorin und Entertainerin)

Ulrich Wickert (ehemaliger ARD-Moderator)

Ulrike Herrmann (taz-Wirtschaftskorrespondentin)

Michael Bröcker (Chefredakteur The Pioneer)

Maischberger: Das sind die Themen heute am 22.6.2022

Für Bundeskanzler Olaf Scholz stehen in den nächsten Tagen gleich drei Gipfel auf dem Plan: EU, G7 und NATO. Bei allen drei wird er auf Staats- und Regierungschefs aus aller Welt treffen. Was steht auf dem Spiel? Wird Deutschland eine Führungsrolle einnehmen? Über diese Fragen spricht Scholzs Parteifreund und ehemaliger Bundesfinanzminister Peer Steinbrück (SPD).

Barbara Schöneberger ist eines der bekanntesten Gesichter der deutschen Fernsehunterhaltung. Sie spricht heute Abend über Humor in schwierigen Zeiten und ihren neuen Job als Moderatorin von „Verstehen Sie Spaß?“.

In der Runde diskutieren, kommentieren und erklären außerdem der langjährige Tagesthemen-Moderator Ulrich Wickert, die taz-Wirtschaftskorrespondentin Ulrike Herrmann und der Chefredakteur der englischsprachigen Tageszeitung The Pioneer.

Maischberger im Fernsehen: Uhrzeit und Mediathek

Die Talk-Sendung mit Sandra Maischberger läuft heute Abend um 22.50 Uhr im Ersten und ist auch kostenlos in der ARD-Mediathek verfügbar. Außerdem wird "maischberger" am Donnerstag, 23.06.22 um 3.30 Uhr im Ersten, um 20.15 , 15.06.22 in tagesschau24 , und am Freitag, 24- Juni um 0.40 Uhr in 3sat wiederholt.

Porträt: Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren. Sie ist eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Maischberger begann ihre journalistische Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Von 1987 bis 1989 machte sie eine Ausbildung zur Redakteurin an der Deutschen Journalistenschule München. Über Stationen bei Tele 5 und Bayern 3 landete sie beim Fernsehen. Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit der Sendung „Menschen bei Maischberger“. Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.

