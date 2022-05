Maischberger im Ersten: Das sind die Themen und Gäste heute Abend

Sechs Gäste empfängt heute am Mittwoch (25.05.) Sandra Meischberger in der ARD. Unter anderem ist Hubertus Heil (SPD) zu Gast. Die Themen.

25.05.2022 | Stand: 13:05 Uhr

Sandra Maischberger hat heute am Mittwoch, 25. Mai, sechs Gäste in ihrer Sendung. Heute Abend diskutieren sechs Besucher mit ihr über aktuelle Themen. Hier Gäste, Themen und Uhrzeit der Sendung.

Gäste bei Maischberger heute am 25.5.

Hubertus Heil ( SPD

Claudia Major (Sicherheitsexpertin "Stiftung Wissenschaft und Politik")

Frederik Pleitgen (Journalist beim US-amerikanischen Sender CNN)

Nikolaus Blome (Politikchef von RTL und n-tv)

Kristina Dunz (stellv. Leiterin der Hauptstadtredaktion des RND)

Hannes Jaenicke (Schauspieler)

Maischberger: Das sind die Themen heute am 25.5.2022

Neun-Euro-Ticket, Energiepauschale, Tankrabatt: Das Entlastungspaket der Bundesregierung lockt mit vielen Erleichterungen. Doch sind die geplanten Entlastungen wirklich gerecht? Und vor allem: Welche finanzielle Entlastung bringen die Maßnahmen? Bundesarbeitsminister Hubertus Heil gibt Antworten.

Wie lange wird der erbitterte Krieg in der Ukraine noch dauern? Darüber debattieren die Sicherheitsexpertin Claudia Major und der CNN-Journalist Frederik Pleitgen.

Ergänzt wird die Gesprächsrunde durch Beiträge von Schauspieler Hannes Jaenicke, der stellvertretenden Leiterin der Hauptstadtredaktion des Redaktionsnetzwerks Deutschland Kristina Dunz und dem Politikchef von RTL und n-tv Nikolaus Blome.

Maischberger im Fernsehen: Uhrzeit und Mediathek

Die Talk-Sendung mit Sandra Maischberger läuft heute Abend um 22.50 Uhr im Ersten und ist auch kostenlos in der Das Erste-Mediathek verfügbar. Außerdem wird "maischberger" am Donnerstag, 26.05.22, um 3.30 Uhr im Ersten wiederholt. Bei tagesschau24 läuft die Wiederholung am Donnerstag um 23.50 Uhr.

Porträt: Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren. Sie ist eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Maischberger begann ihre journalistische Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Von 1987 bis 1989 machte sie eine Ausbildung zur Redakteurin an der Deutschen Journalistenschule München. Über Stationen bei Tele 5 und Bayern 3 landete sie beim Fernsehen. Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit der Sendung „Menschen bei Maischberger“. Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.

Mehr Nachrichten aus Deutschland und der Welt lesen Sie hier.