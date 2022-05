Das sind die Themen und Gäste heute Abend bei Maischberger

Bei Maischberger heute am Dienstag, 3.Mai, hat die Moderatorin sechs Gäste im Studio, darunter ist der bekannte Showmaster Frank Elstner.

Sandra Maischberger ist zurück und heute am Dienstag, 3. Mai, im Ersten auf Sendung. Seit ihrer letzten Talkrunde haben sich vor allem zwei Dinge geändert: Der Name der Sendung wurde von "maischberger.die Woche" in "maischberger" geändert und sie wird nun an zwei Tagen in der Woche ausgestrahlt: Dienstag und Mittwoch.

Heute Abend, 3. Mai, diskutieren sechs Gäste mit ihr über aktuelle Themen. Hier Gäste, Themen und Uhrzeit der Sendung.

Maischberger heute am 3.5.: Das sind die Gäste

Sahra Wagenknecht, Die Linke

Marieluise Beck, B‘90/Die Grünen (ehem. Bundestagsabgeordnete)

Frank Elstner (Showmaster)

Waldemar Hartmann (ehem. ARD-Moderator)

Melanie Amann ("Spiegel"-Journalistin)

Mariam Lau ("Zeit"-Redakteurin)

Das sind die Themen heute bei Maischberger im Ersten

Deutschland liefert schwere Waffen an die Ukraine. Ob diese Entscheidung die russische Invasion stoppen kann oder ob dadurch eher das Risiko einer Eskalation des Krieges steigt, diskutieren die Bundestagsabgeordnete der Linkspartei Sahra Wagenknecht und die Grünen-Politikerin Marieluise Beck.

Mit dem bekannten deutschen Showmaster Frank Elstner, der gerade seinen 80. Geburtstag gefeiert hat, spricht Sandra Maischberger über dessen bewegtes Leben.

Boris Becker sitzt wegen Steuerhinterziehung im Gefängnis. Wie es dazu kommen konnte und über andere Fragen diskutieren das Mitglied der „Spiegel“-Chefredaktion Melanie Amann, die politische Korrespondentin der „Zeit“ Mariam Lau und der Autor und der langjährige ARD-Sportreporter Waldemar Hartmann.

maischberger: Uhrzeit und Mediathek heute

Die Talk-Sendung mit Sandra Maischberger läuft heute Abend um 22.50 Uhr im Ersten und ist auch in der Das Erste-Mediathek verfügbar.

Porträt: Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren. Sie ist eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Maischberger begann ihre journalistische Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Von 1987 bis 1989 machte sie eine Ausbildung zur Redakteurin an der Deutschen Journalistenschule München. Über Stationen bei Tele 5 und Bayern 3 landete sie beim Fernsehen. Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit der Sendung „Menschen bei Maischberger“. Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.