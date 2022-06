Maischberger im Ersten: Das sind die Themen und Gäste heute Abend

Sechs Gäste empfängt Sandra Meischberger heute am Dienstag (7.6.) in der ARD. Die Themen: Inflation, Lage in der Ukraine und Besteuerung der Mineralölkonzerne.

Sandra Maischberger hat heute am Dienstag, 7. Juni, sechs Gäste in ihrer Sendung. In der Talkshow soll es um die Inflation in Deutschland und die aktuelle Lage in der Ukraine gehen. Außerdem wird über eine mögliche höhere Besteuerung der Mineralölkonzerne diskutiert. Gäste, Themen und Uhrzeit der Sendung.

Gäste bei Maischberger heute am 7.6.

Christian Lindner ( FDP

Carlo Masala (Militärexperte)

Sergiy Osachuk (Ukrainischer Gouverneur)

Anna Planken (ARD-Moderatorin)

Katharina Hamberger (Deutschlandfunk-Hauptstadtkorrespondentin)

Alexander Kissler (Politischer Redakteur der Neuen Züricher Zeitung)

Maischberger: Das sind die Themen heute am 7.6.2022

Rekord-Neuverschuldung und gleichzeitig steigende Inflation. Kommen die Entlastungen der Bundesregierung bei den Bürgern an? Wie kann die Inflation gestoppt werden? Dazu im Gespräch der Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP).

Wladimir Putin

Sollten die Mineralölkonzerne, die kriegsbedingt hohe Gewinne machen, stärker besteuert werden? Darüber und andere Themen diskutieren die ARD-Moderatorin Anna Planken, die Hauptstadtkorrespondentin des Deutschlandfunks Katharina Hamberger und der politische Redakteur der Neuen Züricher Zeitung Alexander Kissler.

Maischberger im Fernsehen: Uhrzeit und Mediathek

Die Talk-Sendung mit Sandra Maischberger läuft heute Abend um 22.50 Uhr im Ersten und ist auch kostenlos in der Das Erste-Mediathek verfügbar. Außerdem wird "maischberger" am Mittwoch, 8.6.22, um 3.30 Uhr im Ersten wiederholt. Bei tagesschau24 läuft die Wiederholung am Mittwoch um 20.15 Uhr.

Porträt: Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren. Sie ist eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Maischberger begann ihre journalistische Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Von 1987 bis 1989 machte sie eine Ausbildung zur Redakteurin an der Deutschen Journalistenschule München. Über Stationen bei Tele 5 und Bayern 3 landete sie beim Fernsehen. Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit der Sendung „Menschen bei Maischberger“. Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.

