Maischberger heute: Es geht um Putin, die deutsche Wirtschaft und die Koalition

Kippt die Stimmung gegen Putin? Scheitert die Regierungskoalition an ihrer Uneinigkeit? Diese Fragen stellt Sandra Maischberger heute in ihrer Sendung.

27.09.2022 | Stand: 14:46 Uhr

Sandra Maischberger begrüßt heute, am Dienstag, 27. September 2022, um 22.50 Uhr u.a. Tichon Dsjadko, den Chefredakteur des kremlkritischen Fernsehsenders Doschd.

Diese und andere Fragen werden in der Talkshow im Ersten und später dann in der ARD-Mediathek diskutiert:

Kippt die Stimmung gegen den Kreml-Chef?

Wie sollte der Westen reagieren?

Droht der deutschen Wirtschaft eine Rezession und was sollte die Regierung unternehmen?

Scheitert die Regierungskoalition an ihrer Uneinigkeit?

Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer vom Paritätischen Gesamtverband. Bild: Jörg Carstensen

Gäste bei "Maischberger" heute am 27.9.2022 im Ersten und dann in der Mediathek

Rüdiger von Fritsch (ehemaliger deutscher Botschafter in Moskau)

(ehemaliger deutscher Botschafter in Moskau) Tichon Dsjadko (Chefredakteur des kremlkritischen Fernsehsenders Doschd)

(Chefredakteur des kremlkritischen Fernsehsenders Doschd) Ulrich Schneide r (Hauptgeschäftsführer vom Paritätischen Gesamtverband)

r (Hauptgeschäftsführer vom Paritätischen Gesamtverband) Veronika Grimm (Ökonomin und Wirtschaftsweise)

(Ökonomin und Wirtschaftsweise) Pinar Atalay (Moderatorin RTL)

(Moderatorin RTL) Michael Bröcker (Chefredakteur The Pioneer)

(Chefredakteur The Pioneer) Markus Preiß (Leiter des ARD-Studios in Brüssel)

"Maischberger": Das sind die Themen heute am 27.9.2022

Unruhe in Russland nach Wladimir Putins Teilmobilmachung: Landesweit gibt es Antikriegs-Proteste und viele Russen versuchen, das Land zu verlassen. Kippt die Stimmung gegen den Kreml-Chef? Wie sollte der Westen reagieren? Im Gespräch: der ehemalige deutsche Botschafter in Moskau, Rüdiger von Fritsch und Tichon Dsjadko, Chefredakteur des kremlkritischen Fernsehsenders Doschd.

Die Sanktionen gegen Russland setzen viele heimische Unternehmen unter Druck. Ob unserer Wirtschaft eine Rezession droht und was die Regierung nun unternehmen sollte, diskutieren die Ökonomin und Wirtschaftsweise Veronika Grimm und der Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Ulrich Schneider.

Nach Wochen des Ampel-Streits steht die Gasumlage von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vor dem Aus. Scheitert die Regierungskoalition an ihrer Uneinigkeit? Über diese und weitere Fragen diskutieren die Moderatorin von RTL aktuell und RTL Direkt, Pinar Atalay, der Leiter des ARD-Studios in Brüssel, Markus Preiß, und der Chefredakteur von The Pioneer, Michael Bröcker.

Maischberger im Fernsehen: Uhrzeit und Mediathek

Die Talk-Sendung mit Sandra Maischberger läuft heute Abend um 22.50 Uhr im Ersten und ist auch kostenlos in der ARD-Mediathek abrufbar. Wiederholt wird die Sendung am 28. September um 2 Uhr im Ersten sowie um 20.15 Uhr bei tagesschau24.

Porträt: Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren. Sie ist eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Maischberger begann ihre journalistische Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Von 1987 bis 1989 machte sie eine Ausbildung zur Redakteurin an der Deutschen Journalistenschule München. Über Stationen bei Tele 5 und Bayern 3 landete sie beim Fernsehen. Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit der Sendung „Menschen bei Maischberger“. Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.

