Maischberger im Ersten heute mit Markus Söder: "Deutschland in der Energiekrise"

Sandra Maischberger begrüßt heute (7. September 2022) auch Ministerpräsident Markus Söder im Studio. Thema heute: Deutschland in der Energiekrise.

Sandra Maischberger hat heute am Mittwoch, 7. September 2022, um 22:50 Uhr wie gewohnt fünf Gäste in ihrer Sendung. Thema der Talkshow im Ersten ist "Deutschland in der Energiekrise". Hier sind die Gäste, Themen und Uhrzeit der Sendung.

Gäste bei "maischberger" heute am 7.9.2022

Markus Söder CSU

Matthias Maurer (Astronaut)

Hubertus Meyer-Burckhardt (TV-Produzent und Moderator)

Mariam Lau (Wochenzeitung Die Zeit)

Vassili Golod (ARD-Korrespondent)

Maischberger": Das sind die Themen heute am 7.9.2022

Deutschland in der Energiekrise. Der Weiterbetrieb von zwei Atomkraftwerken (AKW) als Notreserve sei eine Entscheidung gegen die Vernunft und zum Schaden für das Land, sagt Markus Söder. Der CSU-Chef und plädiert für eine längere AKW-Laufzeit. Sandra Maischbeger begrüßt heute Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder im Studio.

Matthias Maurer war der zwölfte Deutsche im All, der Zweite in der ISS. Jetzt will er als erster Deutscher auf den Mond. Sechs Monate verbrachte der ESA-Astronaut im Weltall. Dort hat er zusammen mit seinen russischen Crewmitgliedern den Ausbruch des Ukraine-Krieges erlebt. Seit Mai ist Matthias Maurer wieder auf der Erde - und hat sein nächstes Reiseziel fest im Blick.

Es erklären, kommentieren und diskutieren der Moderator, TV-Produzent und Grimme-Preis-Träger Hubertus Meyer-Burckhardt, die politische Korrespondentin der Zeit Mariam Lau und der Ukraine-Korrespondent der ARD Vassili Golod.

Maischberger im Fernsehen: Uhrzeit und Mediathek

Die Talk-Sendung mit Sandra Maischberger läuft heute Abend um 22.50 Uhr im Ersten und ist auch kostenlos in der ARD-Mediathek abrufbar. Wiederholt wird die Sendung am 8. September um 3:30 Uhr im Ersten.

Porträt: Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren. Sie ist eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Maischberger begann ihre journalistische Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Von 1987 bis 1989 machte sie eine Ausbildung zur Redakteurin an der Deutschen Journalistenschule München. Über Stationen bei Tele 5 und Bayern 3 landete sie beim Fernsehen. Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit der Sendung „Menschen bei Maischberger“. Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.

