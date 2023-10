Deutscher auf Mallorca erstochen – Polizei nimmt Verdächtigen fest

Ein 37-jähriger Deutscher wurde in der vergangenen Woche auf Mallorca erstochen. Laut dem Haftrichter handle es sich um Mord oder Totschlag von besonderer Grausamkeit.

24.10.2023 | Stand: 10:19 Uhr

Am vergangenen Freitag wurde ein 37-jähriger Deutscher auf Mallorca mit 15 Messerstichen getötet. Medienberichten zufolge habe sich das Opfer zuvor mit einem 27-jährigen Mann aus Berlin gestritten. Es sei dabei um Schulden wegen eines Drogenkaufs gegangen, wie Diario de Mallorca berichtete. Der 27-Jährige sei im Restaurant des Opfers aufgetaucht und habe 1200 Euro von ihm verlangt. Diese wollte oder konnte das Geld nicht bezahlen. Der Streit habe sich auf die Straße verlagert, wo der Jüngere ein Messer hervor zog und auf den 37-Jährigen einstach. Er soll innerhalb wenigen Minuten verblutet sein.

Kurz nach dem Streit hat ein Taxifahrer das blutende Opfer in der Straße Carrer del Llaüt gefunden, die parallel zum Strand am Ballermann entlangläuft. Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des 37-Jährigen feststellen. Eine Autopsie hat ergeben, dass mindestens ein Stich das Herz des Mannes getroffen hatte.

Tötungsdelikt auf Mallorca laut Haftrichter Mord oder Totschlag von besonderer Grausamkeit

Der mutmaßliche Täter wurde am Freitag in den frühen Morgenstunden kurz nach der Tat in der nähe des Tatorts, eines Lokals am Ballermann, festgenommen. Mehrere gemeinsame Bekannte der beiden Männer hätten den Vorfall mitbekommen, so die Polizei . Der Haftrichter entschied nach der Vernehmung des Mannes, dass es sich um Mord oder Totschlag von besonderer Grausamkeit handle. Der 27-Jährige, der sich in Untersuchungshaft befindet, habe laut der Mallorca Zeitung von Notwehr gesprochen, nachdem das Opfer ihm im Streit mit einem Bierkrug auf den Kopf geschlagen habe. Sein Anwalt hatte eine Freilassung gegen Kaution beantragt – jedoch ohne Erfolg.

Mann auf Mallorca erstochen: Polizei befragt Zeugen

Sowohl der mutmaßliche Täter als auch das Opfer lebten den amtlichen Angaben zufolge dauerhaft auf Mallorca und waren dort auch gemeldet. Der 37-Jährige besaß laut der Polizei auch einen Pass der Dominikanischen Republik in der Karibik . Wie Diario de Mallorca berichtete, sagten mehrere Zeugen aus, dass der mutmaßliche Täter gewalttätig ist. In den vergangenen Monaten sei er in mehrere gewalttätige Vorfälle verwickelt gewesen.