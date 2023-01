Mallorca erwartet Wintersturm und Schnee in den Bergen

Unwetterwarnung auf Mallorca: Die Baleareninsel erwartet für die kommenden Tage einen Wintersturm - zu einem ungünstigen Zeitpunkt.

16.01.2023 | Stand: 07:57 Uhr

Auf Mallorca wird es ungemütlich. Die spanische Urlaubsinsel erwartet diese Woche einen schweren Wintersturm. Nach einem vergleichsweise warmen Wochenende mit Temperaturen bis zu 19 Grad soll der Wind auf der Baleareninsel bereits im Laufe des Montags deutlich zunehmen. Dabei ist der Himmel noch heiter bis wolkig, die Temperaturen erreichen noch einmal milde 16 bis 17 Grad.

Dem spanischen Wetterdienst Aemet zufolge wird es dann am Dienstag stürmisch. Auf Mallorca werden Böen bis zu 90 Stundenkilometern erwartet, es kann im Tagesverlauf auch stärker auch regnen. Gleichzeitig sinken die Temperaturen. Damit verbunden wird an den Küsten hoher Wellengang erwartet, es gilt die Warnstufe Orange.

Bis zum Donnerstag sinkt dann die Schneefallgrenze auf Mallorca so, dass sich auf den Gipfeln des Tramuntana-Gebirges - den höchsten Erhebungen auf Mallorca - kurzzeitig eine dünne Schneedecke bilden könnte. Das ist allerdings gar nicht so ungewöhnlich - diesen Winter hatte es schon auf Mallorca geschneit.

Unwetter und Sturm auf Mallorca erwartet

Für Mallorca kommt das ungemütliche Wetter dennoch zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Rund um den 17. Januar herum feiert die Insel Sant Antoni, den Schutzpatron der Haus- und Nutztiere. Auf der ganzen Insel gibt es dabei Prozessionen, Tiersegnungen, Fiestas und Feuerrituale auf den Straßen und Plätzen. Hochburg der Feiern zum Heiligen Antonius ist am 17. Januar Sa Pobla im Norden der Insel. Aber auch in Artà, Llucmajor oder Manacor gibt es größere Veranstaltungen und Volksfeste. Die Sant Antoni-Feste ziehen regelmäßig auch viele Touristen an, die mit den Einheimischen feiern.

Ob Sant Antoni-Feiern auf Mallorca wegen des Wintersturms abgesagt werden müssen, entscheidet sich in vielen Fällen erst kurzfristig. Zum Freitag hin beruhigt sich das Wetter auf Mallorca wieder.