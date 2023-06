Mallorca: Toter Pottwal an der Nordküste entdeckt

Auf Mallorca wurde der Kadave eines Pottwals angespült. Es handelt sich um ein seltenes Ereignis. Entfernt werden soll der Kadaver nicht.

02.06.2023 | Stand: 19:00 Uhr

An der Nordküste von Mallorca haben Anwohnerinnen und Anwohner einen toten Pottwal entdeckt. Der Kadaver wurde an die Steilküste des Tramuntana-Gebirges angespült. Der Fund wurde zwischen den Orten Estellencs und Banyalbufar gemacht. Das berichteten Mallorca Magazin und Mallorca Zeitungübereinstimmend. Sie beriefen sich auf einen Sprecher der Stiftung des Palma-Aquariums.

Mallorca: Toter Pottwal an der Küste – Gewebeproben sollen Todesursache ans Licht bringen

Der tote Pottwal soll bereits am Montag entdeckt worden sein. Ein Anwohner hatte die zuständigen Behörden informiert. In der Folge hatten Experten Gewebeproben entnommen. Es soll sich um ein weibliches Jungtier handeln, welches etwa vier Meter lang ist. Durch die Proben soll nun unter anderem die Todesursache ermittelt werden.

Der Kadaver soll nicht von der Stelle entfernt werden, an welcher er gefunden wurde. Er sei zwischen zwei Felsen eingeklemmt, weswegen er keine Gefahr für Badegäste oder Schiffe darstellt. Das sagte ein Sprecher des Palma-Aquariums der Mallorca Zeitung. In einem solchen Fall sei demnach die Müllabfuhr zuständig. Da eine Entfernung des Kadavers allerdings teuer sei, wird in derartigen Situationen offenbar meist darauf verzichtet. "Und für das Ökosystem ist es durchaus positiv", wird der Sprecher zitiert: "Viele andere Meeresbewohner können sich von dem Körper ernähren, was zu einer Stärkung des Lebensraums führt."

Ein toter Pottwal wurde zuletzt im Jahr 2021 in Mallorca entdeckt

Das Mallorca Magazin berichtet, dass auf Mallorca zuletzt im Mai 2021 ein toter Pottwal gesichtet wurde. Damals war ein Kadaver in der Nähe von Can Pastilla entdeckt worden. Der Ort liegt nicht weit entfernt vom Flughafen. Auch der Ballermann ist nahe.

Pottwale können eine Länge von mehr als 20 Metern und ein Gewicht von rund 50 Tonnen erreichen. Sie leben in allen Weltmeeren und tauchen bei ihrer Nahrungssuche bis zu 2000 Meter tief.