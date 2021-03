Mallorcas Ministerpräsidentin warnt: "Die Osterwoche birgt ein extremes Risiko"

Mallorca ist kein Corona-Risikogebiet mehr, viele Deutsche buchten umgehend Flüge Richtung Balearen. Doch Mallorcas Ministerpräsidentin warnt.

21.03.2021 | Stand: 21:23 Uhr

Die deutsche Bundesregierung hatte vor zehn Tagen entschieden, Mallorca von der Liste der Corona-Risikogebiete zu streichen und damit auch die Reisewarnung des Auswärtigen Amts aufzuheben. Damit ist Urlaub auf der Lieblingsinsel der Deutschen wieder ohne Quarantäne und Testpflicht bei der Rückkehr möglich. Lediglich bei der Einreise muss ein negativer Test vorgewiesen werden.

Die Fluggesellschaften reagierten prompt und erhöhten ihr Angebot von Mallorca-Flügen deutlich. Die oft happigen Flugpreise scheinen viele Mallorca-Fans nicht abzuschrecken - Tausende starteten bereits Richtung Balearen, viele weitere werden das - zum Unwillen der Bundesregierung - über die Osterferien tun.

Mallorcas Ministerpräsidentin Francina Armengol sieht den deutsche Touristen-Ansturm mitten in der Corona-Pandemie allerdings mit äußerst gemischten Gefühlen. "In den vergangenen Tagen haben wir schon kleine neue Infektionsherde ausgemacht. Die Osterwoche birgt ein extremes Risiko, wir riskieren einen ähnlich deutlichen Wiederanstieg wie anderswo", warnte sie jetzt im Interview mit der Zeitung Diario de Mallora, aus dem die deutschsprachige Mallorcazeitung zitiert. Aktuell wirkten die strengen Corona-Regeln, die auf Mallorca gelten. Doch auch eine Verschärfung sei jederzeit möglich. " Sobald die Inzidenz wieder in die Höhe schießen, was wir nicht hoffen, wird es umgehend neue Restriktionen geben."

Mallorcas Ministerpräsidentin: Ziel ist die Sommer-Saison, nicht der Osterurlaub

Mallorca habe auf den Einfluss der deutschen Bundesregierung, die Reiseeinschränkungen für Mallorca aufzuheben, nichts zu tun gehabt, sagte Francina Armengol in dem Interview weiter. Jedes Land entscheide für sich, wie die Anwohner ein- und ausreisen dürfen. "Nun hat Deutschland entschieden, dass die Balearen kein Risikogebiet mehr sind und dass die Bundesbürger hierhin kommen dürfen, ohne bei der Rückreise einen PCR-Test machen oder Quarantäne einhalten zu müssen." Mallorca blicke eigentlich weiter in die Zukunft, machte die Ministerpräsidentin deutlich. "Das Ziel der Balearen-Regierung ist die Sommer-Saison, nicht der Osterurlaub."

Lesen Sie auch: Erste Tui-Flieger starten wieder Richtung Mallorca.

Lesen Sie auch