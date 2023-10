Crew-Mitglied bei Kreuzfahrt über Bord gegangen: Suche erfolglos

Am Sonntagmorgen meldete das Kreuzfahrtschiff "Aida Perla" eine Person über Bord. Es soll sich um ein Crew-Mitglied handeln.

23.10.2023 | Stand: 12:26 Uhr

Für viele Menschen klingt es nach einem Traumurlaub : Auf hoher See in Richtung Süden reisen. Doch die Kreuzfahrt der " Aida Perla ", die genau das zum Ziel hatte, wurde von einem Zwischenfall überschattet. Eine Person ging über Bord. Es soll sich um ein männliches Crew-Mitglied handeln.

Kurze Zeit, nachdem das Schiff am Sonntagmorgen, 22. Oktober, aus dem Hamburger Hafen in Richtung La Coruna in Spanien abgelegte, kam es wohl zu dem Unglück. Das Schiff befand sich gerade zwischen Frankreich und England im Ärmelkanal .

Crew-Mitglied auf Aida-Kreuzfahrt Richtung Spanien vermisst

"Kurz nachdem das Kussmundschiff die engste Stelle des Ärmelkanals zwischen Dover und Calais passiert hatte, wurde eine Person über Bord gemeldet", teilte Aida gegenüber dem Kreuzfahrtportal Kreuzfahrt Aktuelles mit.

Als die Person über Bord bemerkt wurde, kehrte das Schiff zur Stelle um, an der die vermisste Person auf See vermutet wurde. Rettungs- und Suchmaßnahmen wurden umgehend eingeleitet, auch lokale Behörden waren in die Suche nach der vermissten Person involviert. Auch ein Helikopter , ein Flugzeug und mehrere Rettungsboote wurden losgeschickt.

Wenig Hoffnung bei Suche nach über Bord gegangener Person

"Die Suche nach der vermissten Person dauert an und hat höchste Priorität", hieß es am Sonntagabend seitens der Aida . Verschiedene Medien berichten am Montagmorgen, dass die Suche mittlerweile erfolglos abgebrochen wurde. Wie der Stern berichtet, sei die Aida Perla am Sonntagabend von ihrer Suchaktion entbunden worden und habe den Kurs Richtung Spanien fortgesetzt.