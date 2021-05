Mann beschädigt Dresdens Goldenen Reiter - Täter hatte es auf ein Körperteil abgesehen

In Dresden sorgt eine irre Aktion für Aufsehen: Mit einem Winkelschleifer flexte ein 54-Jähriger an der bekannten Statue des Goldenen Reiters herum.

17.05.2021 | Stand: 19:30 Uhr

Mit Winkelschleifer und Hammer soll ein Mann dem berühmten Goldenen Reiter in Dresden zu Leibe gerückt sein. Die von Zeugen alarmierten Beamten stellten kurz darauf am Sonntag in der Nähe einen 54-Jährigen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er habe an dem Standbild, das Sachsens legendären Herrscher August der Starke (1670-1733) zeigt, einen Huf des Rosses abtrennen wollen. Die Höhe des Sachschadens sei noch unbekannt.

Mann beschädigt Dresdens Goldenen Reiter: Polizei hat einen weiteren Verdacht

Bei den Ermittlungen wegen Sachbeschädigung prüft die Behörde einen Zusammenhang mit der Attacke auf einen Blitzer am Wochenende in Struppen in der Sächsischen Schweiz. Es bestehe der Verdacht, dass der Mann das Gerät am Freitag und am Sonntag mit dem Hammer traktiert habe. Die Hintergründe und das Motiv beider Fälle sind noch unklar.

