Mark und Donnie Wahlberg trauern um Mutter Alma

Die Mutter von Schauspieler Mark Wahlberg und seinem Bruder Donnie Wahlberg ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Nun gedenken die beiden ihr auf Instagram.

19.04.2021 | Stand: 09:01 Uhr

Schauspieler Mark Wahlberg ("Planet der Affen") und sein Bruder, der frühere "New Kids on the Block"-Star Donnie Wahlberg, haben auf Instagram ihrer verstorbenen Mutter Alma gedacht. Die beiden machten den Tod der 78-Jährigen am Sonntag öffentlich. "Mein Engel. Ruhe in Frieden", schrieb Mark Wahlberg. Dazu postete der 49-Jährige ein Foto seiner Mutter. Donnie Wahlberg teilte einen kurzen Videoclip mit mehreren Aufnahmen, in denen die Mutter zu sehen ist.

Genaueres zur Todesursache und zum Zeitpunkt des Todes wurde zunächst nicht bekannt. Alma Wahlberg war Mutter von neun Kindern. Seit 2009 betreibt Bruder Paul bei Boston das italienische Restaurant "Alma Nove".